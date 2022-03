I 25 hotel più belli al mondo nel 2022 secondo TripAdvisor: la classifica dei migliori

Quali sono i migliori hotel del mondo? Ce lo dice l’ultima edizione dei Travellers’ Choice di TripAdvisor, classifica basata sui giudizi espressi dai viaggiatori attraverso il noto portale. Nella top 25 di TripAdvisor ci sono anche due hotel italiani: il primo si trova nel quartiere antico di Parma Oltretorrente, il secondo invece è ad Andalo, all’ombra delle Dolomiti in Trentino.

Classifica migliori hotel del mondo: la top 25 di TripAdvisor

Ecco quali sono i 25 migliori hotel del mondo secondo i Travellers’ Choice di TripAdvisor, riconoscimento basato sulle opinioni rilasciate dagli utenti del noto portale di viaggi.

Hotel Colline de France – Gramado, Brasile

The Omnia – Zermatt, Svizzera

Sani Dunes – Sani, Grecia

Kandolhu Maldives – Atollo North Ari, Maldive

Achtis Hotel – Afitos, Grecia

Mandap, a Ritz-Carlton Reserve – Kedewatan, Indonesia

The Legian Seminyak, Bali – Seminyak, Indonesia

Hotel Gardena Grodnerhof – Oltretorrente, Parma, Italia

Tulemar Bungalows & Villas – Parco Nazionale Manuel Antonio, Costa Rica

Hacienda Beach Club & Residences – Cabo San Lucas, Messico

Club Prive by Rixos Belek – Belek, Turchia

Chandys Windy Woods – Chithirapuram, India

Mirihi Island Resort – Mirihi, Maldive

The Ritz-Carlton, Macau – Macao, Cina

Sukhumvit Park, Bangkok, Marriott Executive Apartments – Bangkok – Thailandia

Hotel Ambiez – Andalo, provincia autonoma di Trento, Italia

Hamanasi Adventure and Dive Resort – Hopkins, Belize

Mint House at 70 Pine – New York City, New York

Jaya House River Park – Siem Reap, Cambogia

Grand Hotel Ciudad de Mexico – Città del Messico, Messico

The Hari – Londra, Regno Unito

Waldorf Astoria Amsterdam – Amsterdam, Paesi Bassi

Corpo Santo Lisbon Historical Hotel – Lisbona, Portogallo

Villa Rosa Kempinski Nairobi – Nairobi, Kenya

Tokoriki Island Resort – Tokoriki Island, Figi.

Due hotel tra i più belli anche per l’Italia

L’Europa se la cava discretamente, occupando 9 posizioni sulle 25 complessive.

Pollice in su per l’Italia, che con due hotel pareggia i conti con la Grecia, nonostante il Paese ellenico piazzi due strutture nei primi cinque posti. C’è anche tanta Asia, ma soprattutto tanto mare: nei primi cinque posti, ad esempio, quattro sono località balneari, ad eccezione dell’elvetica Zermatt.

