I 20 migliori vini rossi e bianchi italiani del 2022 secondo Gentleman

La nuova classifica Gentleman del 2022 include i migliori vini rossi e bianchi d’Italia. Per i rossi, il noto magazine ha stilato un elenco di 100 bottiglie; per i bianchi, la lista ne comprende 50. Noi abbiamo selezionato invece soltanto i vini presenti in top 10, sia della prima che della seconda classifica: se per i vini rossi la rappresentanza del Paese è più variegata, per i bianchi si registra un dominio netto di Friuli Venezia Giulia e Alto Adige.

Classifica dei 10 migliori vini rossi italiani secondo Gentleman

Di seguito la top 10 dei migliori vini rossi italiani del 2022 secondo l’ultima classifica redatta da Gentleman.

1. Es ‘19 di Gianfranco Fino (Puglia)

2. Bolgheri Sassicaia 2018 della cantina Tenuta San Guido (Toscana) / Solaia Toscana 2018 della cantina Marchesi Antinori (Toscana)

3. San Leonardo Vigneti delle Dolomiti 2016 della cantina San Leonardo (Trentino) / Masseto Toscana 2018 della cantina Masseto (Toscana)

4. Montiano Lazio Rosso 2018 della cantina Famiglia Cotarella (Lazio)

5. Habemus ‘19 della cantina San Giovenale (Lazio) / Monteverro Toscana Rosso 2018 della cantina Monteverro (Toscana)

6. Torgiano Rosso Riserva Rubesco Vigna Monticchio 2017 della cantina Lungarotti (Umbria)

7. Montefalco Sagrantino 25 Anni 2016 della cantina Arnaldo Caprai (Umbria)

8. Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2018 della cantina Velenosi (Marche)

9. Tignanello Toscana 2018 della cantina Marchesi Antinori (Toscana)

10. I Sodi di San Niccolò Toscana 2017 della cantina Castellare di Castellina (Toscana).

Classifica dei 10 migliori vini bianchi italiani secondo Gentleman

Questi invece sono i primi 10 vini bianchi italiani di quest’anno secondo l’ultima pubblicazione di Gentleman.

1. Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2019 – Les Cretes (Valle d’Aosta)

2. Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2019 – Vie di Romans (Friuli Venezia Giulia)

3. Collio Sauvignon Ronco delle Mele ’20 – Venica & Venica (Friuli Venezia Giulia)

4. A.A. Chardonnay Lafoa ’19 – Colterenzio (Alto Adige)

5.

FCO Biancosesto ’19 – Tunella (Friuli Venezia Giulia)6. Friuli Colli Orientali Sauvignon Genesis 2019 – Valentino Butussi (Friuli Venezia Giulia)7. Donna Adriana 2019 – Castel De Paolis (Lazio)8. Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans (Friuli Venezia Giulia) / Collio Pinot Bianco Riserva 2016 – Russiz Superiore (Friuli Venezia Giulia)9. A.A. Bianco Grande Cuvée Beyond the Clouds ’19 (Alto Adige)10. Sauvignon Piere 2019 – Vie di Romans (Friuli Venezia Giulia).