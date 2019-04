I 20 borghi più belli d’Italia da vedere tutto l’anno

Quali sono i borghi più belli d’Italia? A dircelo una interessante classifica di travel365.it dedicata ai paesi caratteristici presenti nel territorio italiano che ha preso come riferimento i borghi vincitori del programma Alle Falde del Kilimangiaro.

Petralia Soprana primeggia

Al primo posto si trova Petralia Soprana, in Sicilia, che in questa edizione si è aggiudicata il primato dei borghi più belli, il secondo posto va invece a Subiaco in Lazio seguito dal borgo di Mel, in Veneto che chiude il podio dei tre borghi più belli.

Quali sono gli altri? Tra i borghi più belli d’Italia spicca Gradara, in provincia di Pesaro Urbino, Castroreale, in provincia di Messina, Bobbio, in provincia di Piacenza, Furore, in provincia di Salerno, Monte Isola, in provincia di Brescia, Bagnoli del Trigno, in provincia di Isernia. Al settimo posto figura Stintino, in provincia di Sassari, San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona, Pescocostanzo, in provincia de L’Aquila, Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone.

Anche Vigo di Fassa nella top 20

La classifica continua con Altomonte, in provincia di Cosenza, Noli, in provincia di Savona, Chiusdino, in provincia di Siena, Tursi, in provincia di Matera, Bevagna, in provincia di Perugia, Arnad, in Valle d’Aosta, Barolo, in provincia di Cuneo, Rodi Garganico, in provincia di Foggia, Vigo di Fassa, in provincia di Trento e Sermoneta, in provincia di Latina che chiude la top 20 dei borghi più belli in Italia.

Sono tantissimi i borghi da visitare in Italia anche durante il fine settimana. Per completezza vi linkiamo la pagina borghipiubelliditalia dove trovare idee e spunti per scoprire le tante bellezze italiane legate ai borghi nonché eventi e iniziative.

