I 10 lavori più pagati in Italia: non tutti richiedono la laurea o nuove competenze digitali

La ricerca del migliore lavoro non passa sempre e solo attraverso quelle che sono le preferenze. Certo, si dice che se si fa il lavoro che si ama, non si lavora neppure un giorno, ma bisogna comunque fare i conti anche con le spese e lo stile di vita. Quindi non tutti cercano il lavoro dei sogni, magari ce l’hanno pure, ma per motivi di varia natura puntano ad una remunerazione che possa permettere un tenore soddisfacente, se non addirittura alto.

Oggi, tra l’altro, per avere un buono stipendio non bisogna necessariamente avventurarsi nelle professioni altamente qualificate, ma è possibile anche riuscire ad ottenere ottimi compensi anche nei settori alternativi, come quello digitale.

Inoltre non è sempre necessario aver concluso un percorso di laurea.

Vediamo allora una lista dei 10 lavori più pagati in Italia, per farci un’idea su quelle che possono essere le future possibilità.

10 lavori più pagati in Italia

Partiamo dal basso, per risalire le classifica fino al primo posto.

10. Commercialista

In realtà questa posizione non è veritiera, perché la figura del commercialista è talmente scaglionata che i compensi possono variare in maniera enorme a seconda dell’esperienza e del settore di riferimento. La inseriamo al decimo posto perché, solitamente, ad un livello medio di esperienza, ci si attesta intorno ai 33.000 euro annui, per arrivare a cifre anche a sei numeri.

9. Avvocato

Per gli specialisti forensi vale lo stesso discorso dei commercialisti. Sono tra i 10 lavori più pagati in Italia, ma possono andare dalla nona/decima posizione, fino a raggiungere il podio.

In passato, essendo appannaggio di pochi, era una professione altamente remunerativa per tutti, oggi invece lo resta per chi possiede uno studio già avviato con un clientela importante.

Gli altri sicuramente non la passano male, visto che per un avvocato il fatturato medio si aggira intorno ai 37.000 euro.

8. Manager E-commerce

Figura nuova nel panorama lavorativo, è un professionista qualificato nell’IT, che gestisce le vendite per i negozi online. Anche qui, forbice molto ampia, essendo una mansione libera e dettata dal’andamento del mercato. Si parte da circa 30.000 euro per arrivare anche oltre i 100.000.

7. Ingegnere

Quella dell’ingegnere è una figura altamente versatile, perché presenta delle competenze che permettono di occupare più settori, dall’istruzione alla formazione, dall’edilizia all’aeronautica. Parlando di compensi, la media è di circa 40.000 euro annui.

6. Manager IT

Specialista nell’Information Technology, è un profilo molto ricercato nelle aziende strutturate, perché si cura di tutti gli aspetti informatici. Lo stipendio medio parte da 50.000 euro ma può facilmente salire con l’esperienza, la grandezza dell’azienda e il carico di responsabilità.

5. Farmacista

Il quinto posto è occupato da una professione storica, spesso legata ad una tradizione di famiglia. Per questo i compensi sono estremamente vaghi. Diciamo che, un farmacista che viene assunto con una certa esperienza, arrivare a guadagnare anche 50/60.000 euro all’anno (molto dipende anche dalle zone e dalle città).

4. Pilota di aerei

Appena sotto il podio c’è un altro specialista, questa volta dei cieli: è il pilota di aerei. Una passione, una dedizione che permette di portare a casa circa 70.000 euro l’anno, in media. Per compensare tante responsabilità, tanti rischi, sacrifici famigliari e sociali.

3. Consulente finanziario

Se non parliamo di entry level, ma di persone con esperienza e un buon portafoglio clienti, il consulente finanziario è uno dei lavori più pagati in Italia. Le cifre raggiungono tranquillamente i cinque zeri con un ruolo importante e la giusta esperienza.

2. Medico specialista

Anche se in Italia la sanità non vive un periodo felice, il medico resta uno dei lavori più pagati. Per uno specialista con esperienza si arriva fino a 100.000 euro l’anno, ma c’è da considerare che spesso le ore di lavoro superano quelle previste e, soprattutto, non si conosco orari.

1. Notaio

Un sacrificio sotto molti punti di vista (famiglia, relazioni sociali, hobby), ma almeno non sotto quello economico.

Il gradino più alto del podio lo occupa il notaio, il lavoro più pagato in Italia. Storica professione, difficilmente accessibile, con un esame di ammissione complicato. Se si ha uno studio già avviato, un’ottima remunerazione è assicurata: parliamo di cifre che possono arrivare anche a 200.000 euro.