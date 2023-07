Hotel preferiti dai vip, si ma quanto costano?

A chi non piacerebbe passare una piccola vacanza negli hotel dei vip, quelli preferiti dalle celebrità. Si tratta di alberghi bellissimi e ricchi di lusso. Si, ma quanto costano? Ecco di quali si tratta e quanto ci costa soggiornare in questi luoghi per pochi fortunati.

Luoghi esclusivi in cui sentirsi star

Re per una notte, è questa la sensazione che si potrebbe provare alloggiando in uno degli hotel preferiti dai vip. Si tratta di posti esclusivi e ricchi di lusso, ma anche estremamente costosi, ovviamente. Partiamo subito con la nostra carrellata andando a conoscere il primo di questa piccola ma succulente lista. Stiamo parlando del Cap d’Antibes – Hotel du Cap-Eden Roc in Costa Azzurra. Un vero e proprio luogo da sogno con bar, suite lussuose e spazi dedicati al benessere e all’intrattenimento. Il tutto contornato dalle splendide bellezze naturali del posto. L’hotel fa anche da location per l’amfAR Gala, una cena con asta benefica che si svolge in concomitanza con il Festival di Cannes.

Voliamo a Istanbul per il secondo hotel dei vip. Stiamo parlando del Ciragan Palace Kempinski. 310 camere, ristoranti, bar, terme e una piscina a sfioro. Il top del top però è la suite riservata ai super vip, la quale offre il massimo della privacy e del lusso. Vi hanno soggiornato Madonna e Naomi Campbell, ma anche personaggi delle famiglie reali. Insomma, davvero un posto super esclusivo. Passiamo al Whistler Blackcomb – Four Seasons Resort. Siamo in British Columbia, dove possiamo usufruire di una delle più belle stazioni sciistiche del Nord America. L’hotel è particolarmente apprezzato da Jason Momoa, Hugh Jackman e la famiglia Beckham. Andiamo finalmente in Italia, dove abbiamo Grand Hotel Tremezzo nel Lago di Como.

Hotel dei vip, i luoghi più esclusivi

Ultimamente proprio questa parte del nostro paese è salita alla ribalta per i prezzi eccessivi , ma a quanto pare ospita anche uno degli alberghi più apprezzati al mondo. Tra gli attori che vi hanno soggiornato, Edward Norton e Natalie Portman.

Che dire dell’albergo Amangiri in Utah? Perfetto per una vacanza nella natura selvaggia, ma allo stesso tempo ricca di lusso e confort. Merito di una suite da urlo. Tanti i vip che vi hanno soggiornato, su tutti Emily Ratajkowski o Kanye West. L’albergo è circondato da paesaggi davvero unici, che fanno appunto di questo luogo un posto perfetto per godersi appieno la natura circostante. In questo momento la Russia non sta vivendo un momento sereno, colpa delle scelte controverse del suo presidente Putin. A Mosca però c’è ancora chi sa godersi il lusso e lo fa alloggiando nell’hotel Ritz-Cartlon, che in realtà è una vera e propria catena di alberghi (è una multinazionale statunitense). La suite ha un arredamento principesco e la veduta offre una panoramica da mozzare il fiato mentre si ammira il Cremlino e la Piazza Rossa.

Insomma, questi sono solo alcuni degli hotel preferiti dai vip, quelli che comunemente vengono definiti alberghi per celebrità. Visitarli da fuori è gratis, e probabilmente la stragrande maggioranza di noi solo questo può permettersi. Alloggiare in questi hotel, anche per una sola notte, significa infatti cedere almeno un paio di stipendi, a voler essere economici. Insomma, si tratta di location riservate a pochi fortunati, inaccessibili per i comuni mortali.

In sintesi…