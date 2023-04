Hotel più costosi al mondo, quando il lusso fa a botte con il conto in banca

Pronti per una bella vacanza? Che ne direste di alloggiare in un grande albergo di lusso? Ecco gli hotel più costosi al mondo, una classifica che ci svela quelli che sono posti dal lusso clamoroso, ma assolutamente proibitivo per chi non ha un conto in banca con tanti zeri.

Hotel più costosi, la classifica

La primavera è ormai iniziata da un bel po’ di giorni, ma il clima nel nostro paese è ancora pessimo. Ciò non significa che pioverà per sempre, come diceva Eric Draven ne Il Corvo. Dove andare in quindi in vacanza? Di certo non tutti potranno permettersi di alloggiare in uno degli hotel che stiamo per elencarvi. Si tratta degli hotel più costosi al mondo, dove anche solo stare in stanza per una notte vi potrebbe costare un occhio della testa. Ma non perdiamoci in troppe chiacchiere e andiamo subito a scoprire, partendo dal decimo al primo posto, la classifica con relativo paese, stanza più cara e listino prezzi per una notte:

Nobu Hotel at Caesar’s Palace, Las Vegas, Nobu Villa ($35.000 a notte)

The Setai, Miami, The Penthouse ($41.309)

Bvulgari Resort & Residences, Dubai, Villa Dubai ( $42.000)

Laucala Island, Fiji, The Hilltop Estate ($42.550)

Faena, Miami, The Penthouse ($50.000)

Four Seasons Hotel, New York, The Ty Warner Penthouse ($50.000)

Hotel Martinez, Cannes, The Penthouse ($66.330)

The Mark, New York, The Penthouse ($75.000)

Hotel President Wilson, Ginevra, The Royal Penthouse ($83.600)

Palms Casino Resort, Las Vegas, Empathy ($100.000)

Un podio da capogiro

Quelle che avete appena letto sono le stanze degli hotel più costosi al mondo.

Che ve ne pare? Vi sembra possibile alloggiare una notte in queste alcove di lusso da sogno? Ma perché costano tanto? Innanzitutto perché offrono servizi estremamente esclusivi, oltre che riservare la propria offerta solo a una clientela super selezionata.E come la selezionano? In realtà, nessun test o curriculum da presentare, basta avere tanti soldi. Insomma, se ci si può permettere di pernottare in queste stante, allora vuol dire che ha tutte le carte in regola per essere loro ospite.

Il terzo posto è riservato al The Mark di New York. La stanza più costosa è l’attico con 5 camere da letto, 6 bagni, mobili su misura, una terrazza panoramica, due bar e una libreria. Non manca il giardino e un immenso salone. Le celebrità che vi hanno pernottato sono tante, da Emma Watson a Selena Gomez. Al secondo posto abbiamo l’Hotel President Wilson di Ginevra. La stanza più costosa è grande 1.680 metri quadrati ed ha 12 camera da letto. Particolarmente apprezzato il telescopio per ammirare le stelle di notte. Tra le celebrità che vi hanno alloggiato ci sono Michael Douglas e Rihanna.

Infine al primo posto abbiamo il Palms Casino Resort di Las Vegas, in Nevada. È grande 2.590 mq ed è noto per i due squali in formaldeide che vi sono all’interno e per le opere d’arte che espone su commissione. Insomma, questi gli hotel più costosi al mondo. Se invece vi accontentate di qualcosa di più genuino e decisamente più abbordabile, allora sarebbe meglio dare uno squadro a quelli che sono i migliori agriturismi economici in Umbria. Provare per credere.