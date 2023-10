Sono delle vere e proprie moto leggendarie, icone indimenticabili e ancora oggi status quo di forza e libertà. Ma qual è l’Harley Davidson più costosa al mondo? L’azienda di Milwaukee è una vera e propria fucina di motociclette da sogno, ma alcune hanno raggiunto cifre davvero astronomiche, una in particolare. Vediamo di quale si tratta e perché costa tanto.

Un sogno di potenza e libertà

I cosiddetti bolidi americani sono stati il sogno di molti ragazzini anche italiani. La passata generazione ha vissuto nel mito a stelle strisce con film e serie tv che hanno fatto la storia.

Il sogno americano ci è arrivato dritto nelle nostre case anche grazie a pellicole che hanno saputo sintetizzare quell’immaginario e sdoganarlo in tutto il mondo. Chi non ha visto Easy Rider con Dennis Hopper, Peter Fonda e Jack Nicholson probabilmente non sa di cosa stiamo parlando. Anche in quel caso i due copper guidati dai protagonisti principali erano della Harley Davidson. Insomma, parliamo di una casa di motociclette che ha davvero fatto la storia e ha colpito l’immaginario collettivo di tutti noi. Ilera del 1969, ma la popolarità dell’azienda era già grande, avendo avviato la sua produzione all’inizio del secolo scorso.

Il nome dell’azienda nasce dall’unione dei cognomi dei suoi inventori, ossia William Silvester Harley e Arthur Davidson. In sostanza, l’idea fu semplice quanto geniale, ossia prendere una semplice bicicletta e aggiungerci un motore. Sembrerebbe quindi che i due abbiano in pratica inventato la motocicletta, ma in realtà le cose non stanno proprio in questo modo. La prima motocicletta della storia era stata infatti già brevettata in Francia nel 1869 da Louis-Guillaume Perreaux che depositò il relativo brevetto (n. 83691) il 16 marzo di quell’anno. La vettura in questione era alimentata a vapore, e se parliamo di Harley Davidson più costosa di tutti i tempi, non dobbiamo fare un bel salto di decenni e arrivare a modelli più moderni e performanti, in quanto stiamo ancora una volta parlando di una moto estremamente vintage.

Harley Davidson più costosa al mondo

La storia di questa azienda è lunga e gloriosa. I modelli proposti sono da sempre sinonimo anche di ricchezza, oltre che di potenza e libertà. Non sono mancati infatti modelli particolarmente costosi, e allo stesso tempo molto apprezzati. Il nazionalismo degli americani ha favorito ulteriormente questo successo, esportandolo poi al resto del mondo che sostanzialmente per decenni ha vissuto con il sogno americano in testa. Tra quelli più venduti e amati non possiamo non citare la Sportster 883, la Fat Boy, la Harley Davidson XR-1000 e la V-Road. Quest’ultima in particolare è stata particolarmente amata e ha fatto incetta di vendite. Nata nel 2001, è rimasta nel catalogo di vendita per ben 16 anni, accumulando record su record.

Ora però è arrivato il momento di scoprire qual è l‘Harley Davidson più costosa di sempre. Come detto si tratta di un modello estremamente vintage, in quanto è stato lanciato nel lontano 1908. Stiamo parlando della Strap Tank, un modello che solo di recente è stato ritrovato in un fienile abbandonato ed è stato messo all’asta dalla Mecum Auctions. Come sempre anche in questo caso, quando si tratta di prodotti messi all’asta, il prezzo lievita vertiginosamente. La moto è stata prima rimessa a nuovo e poi venduta per la ragguardevole somma di ben 900 mila dollari. Prezzo che la porta ad essere la più costosa del marchio. Per chi l’ha acquistata però c’è una buona notizia; secondo gli esperti il suo valore è destinato a crescere ulteriormente in futuro, quando le moto elettriche diventeranno una realtà. Se vi state chiedendo qual è la prima moto ibrida in assoluto, la risposta sta arrivando da Kawasaki che ha pensato bene di lanciare un nuovo modello che risponde proprio a queste caratteristiche.

