Halloween 2021, cosa fare e dove vedere il foliage in Italia durante il Ponte Ognissanti

Halloween si avvicina e in tanti si chiedono cosa fare per questa evenienza, che va a braccetto con il Ponte di Ognissanti. Il periodo tra fine ottobre e novembre, è il migliore per godere delle bellezze del foliage.

Dove vedere il foliage tra Halloween e Ponte Ognissanti in Italia

Oltre agli eventi per bambini tra zucche, streghe e feste a tema, tra le cose che si possono fare in Italia tra Halloween e il Ponte del 1 novembre, c’è sicuramente vedere il foliage. Ma dove? Non serve andare in Canada, in Giappone o nel Vermont per ammirare le foglie colorate, anche il nostro paese è ricco di luoghi scenografici. Basti pensare al Sito del Castello di Petroia, a Gubbio, in Umbria, un bosco vicino allo storico borgo dove ammirare gli alberi in tutto il loro splendore. Spettacolare anche il Parco Nazionale della Sila, in Calabria, dove in questo periodo castagni, aceri e platani mostrano le meraviglie d’autunno.

In Trentino Alto Adige da non perdere le bellezze del foliage nella Val di Non, vicino al lago di Tovel oppure in val Pusteria, al lago di Braies, dove ammirare i mille colori della natura. Sempre in Trentino Alto Adige, un luogo suggestivo in cui ammirare le foglie in tutto il loro splendore sono le terme di Comano, ma segnaliamo anche l’altopiano del Renon, l’Alpe di Siusi e la valle Aurina.

I colori dell’autunno da Nord a Sud

Anche il parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio è molto conosciuto per il foliage, così come le foreste Casentinesi, tra Toscana e Emilia Romagna, un luogo da favola. Sempre in Toscana, è possibile organizzare un weekend sul Monte Amiata per osservare i colori degli alberi, così come in Abruzzo, nel parco della Majella e nel Parco Nazionale del Gran Paradiso in Valle d’Aosta.

E ancora per ammirare un fantastico foliage ci sono il Parco naturale regionale del Beigua, in Liguria e i Monti Sibillini nelle Marche, dove perdersi tra sentieri e colori autunnali. Da non perdere per chi vive al Sud la Foresta Umbra, in Puglia e il Bosco di Verrutoli in Basilicata, due luoghi suggestivi in cui fotografare i colori dell’autunno senza rimanere delusi.

