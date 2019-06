Guerra alla Zanzara tigre: ecco come prevenire le punture durante l’estate

Arriva l’estate e con essa il pericolo della zanzara tigre, che soprattutto in alcune zone del Nord Italia rappresenta un vero e proprio problema tanto che in Friuli Venezia Giulia è partita una campagna preventiva. E non solo in questa regione.

La zanzara tigre e i pericoli connessi

La zanzara tigre, infatti, può causare vari virus tra cui West Nile Virus e lo Zika virus per cui non esistono vaccini e quindi l’unico modo per evitarli è seguire delle regole per non essere punti. Ecco perché in molte città del Nord si è pensato alla disinfestazione delle aree pubbliche ma queste da sole non bastano per evitare la puntura del temibile insetto. Da qui il consiglio su come gestire giardini, balconi e orti per ridurre il rischio di ristagno dell’acqua che favorisce lo sviluppo delle larve delle zanzare.

Come evitare la puntura con dei semplici accorgimenti

Prima di tutto eliminare contenitori d’acqua inutili, evitando di accumulare materiali all’aperto che possano raccogliere acqua piovana.

Si consiglia anche di coprire con dei teli i serbatoi usati per l’irrigazione di orti o giardini, ma anche svuotare le ciotole d’acqua degli animali, sottovasi, bidoni, ciotole etc. Questo si dovrebbe fare ogni 5 giorni circa.

Un’altra mossa per evitare lo sviluppo delle larve è coprire con zanzariere bidoni e vasche ed evitare le riserve di acqua a cielo aperto.

Si consiglia anche di evitare contenitori inutili e pneumatici usati, mettere i pesci rossi nelle vasche ornamentali e infine usare dei prodotti larvicidi per i ristagni d’acqua che non si possono togliere.

Per evitare la puntura durante le vacanze invece si possono usare repellenti efficaci, indossare abiti di colore chiaro a maniche lunghe e utilizzare le zanzariere nelle stanze.

