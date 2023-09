Guadagni Vuelta, chi la vince prende meno di altri eventi ciclistici

Si parte da Barcellona e si arriva a Madrid. La Vuelta di Spagna è sicuramente una delle manifestazioni sportive più amate dagli appassionati di ciclismo, ma i guadagni della Vuelta a quanto pare non sono paragonabili a quelli del Tour de France e del Giro d’Italia. Quanto incassa chi la vince? Scopriamolo insieme mettendo anche a confronto tale evento con quello che è invece il budget dedicato ai più noti eventi ciclistici.

Premi più contenuti

Il 26 agosto è partita la nuova edizione del giro spagnolo, mentre l’ultima tappa è fissata per domenica 17 settembre. Chi vincerà la Vuelta 2023, ma soprattutto quanto guadagnerà? Ci siamo già occupati in passato di premi riservati ai campioni dello sport. Abbiamo ad esempio visto quale è stato il montepremi del Roland Garros. Questa volta però lasciamo il tennis per concentrarci su uno sport altrettanto nobile e appassionante, il ciclismo. Quali sono i guadagni della Vuelta 2023? Vediamo alcuni premi importanti relativi a questo evento sportivo. Ad esempio, chi porterà la maglia roja conquista 150 mila euro.

1° – 150.000 euro

2° – 57.985

3° – 30.000

4° – 15.000

5° – 12.500

6° – 9.000

7° – 9.000

8° – 6.000

9° – 6.000

dal 10° al 20° – 3.800

Ai vincitori di tappa vanno invece 11 mila euro, mentre per il primo nella classifica scalatori arrivano 13 mila euro. Ecco la classifica dei premi:

Insomma, al primo classificato vanno 150 mila euro. Si tratta di premi molto più contenuti rispetto agli altri due grandi eventi del ciclismo. Al vincitore del Giro d’Italia infatti vanno 265.668 euro, mentre il premio massimo del Tour de France sono 500 mila euro tondi tondi. Tornado ai guadagni Vuelta, a questi vanno aggiunti i premi per le tappe singole:

1° – 11.000 euro

2° – 5.500

3° – 2.700

4° – 1.500

5° – 1.100

6° – 900

7° – 900

8° – 650

9° – 650

dal 10° al 20° – 360

C’è poi la classifica scalatori, ecco i guadagni:

1° – 13.000

2° – 6.600

3° – 3.500

Guadagni Vuelta, con Tour e Giro non c’è paragone

I guadagni per la Vuelta 2023 non certo pochi e senza dubbio c’è anche da prendere in considerazione altri premi.

1° – 12.500

2° – 7.500

3° – 5.500

4° – 4.300

5° – 3.200

6° – 2.200

7° – 1.100

8° – 1.100

Particolarmente interessante ad esempio è quello relativo alla classifica a squadre:

Ci sono poi i premi speciali, quelli che vengono elargiti ai corridori per determinate performance:

Una giornata in maglia roja 500

Una giornata in verde 100

Una giornata a pois 100

Una giornata in bianco 70

Una giornata da migliore squadra 400

Combattività 200

Premio Alberto Fernández 1000

Supercombattività del Tour 3000

Ciò non toglie che il confronto con Tour de France e Giro d’Italia, come abbiamo visto, è decisamente impari. Concentriamoci per un attimo su quello francese per farci un’idea più chiara:

Classifica generale: 500.000 euro per il 1°, 200.000 euro per il 2°, 100.000 euro per il 3°, ecc. e dal 20° al 160°, 1.000 euro;

Classifica di tappa: 11.000 euro per il vincitore, 5.500 euro per il secondo e 2.800 euro per il terzo;

Classifica generale del miglior scalatore: 25.000 euro per chi indossa la maglia verde, 15.000 euro per il secondo e 10.000 euro per il terzo;

Sprint intermedio : 1500 euro per il primo, 1000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo;

Il corridore più combattivo di ogni tappa: 2.000 euro;

Super combattivo: 20.000 euro.

Ecco invece i guadagni del Giro d’Italia elargiti nell’ultima edizione:

1° – Vincitore Giro d’Italia 2023: 115.668 euro + 150.000 euro (premio speciale)

2° – 58.412 + 75.000 euro

3° – 28.801 + 40.000 euro

4° – 14.516 + 7.000 euro

5° – 11.654 + 6.500 euro

6° e 7° – 8.588 euro + 5.000 euro

8° e 9° – 5.725 euro + 5.000 euro

10° – 2.863 euro + 5.000 euro

dall’11° al 20° – 2.863 euro

Ricordiamo che per vedere la Vuelta 2023 è necessario attivare un’offerta DAZN. Ad ogni modo, chi si aggiudicherà l’evento quest’anno si porterà comunque a casa un bel gruzzoletto.

I punti chiave…