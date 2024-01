È il primo italiano ad aver vinto gli Australian Open di Tennis. L’interesse dei media in questo momento vanno ben oltre i guadagni di Sinner, e in questi giorni tutti stanno parlando delle sue imprese sportive. Noi però vogliamo occuparci del suo conto in banca, non certo perché abbiamo intenzioni fiscali verso i suoi crediti, bensì perché è tema portante di questa redazione. Facciamo quindi due conti in tasca al campione e vediamo quanto ha incassato con la sua ultima partecipazione sportiva e non solo.

Finanze quasi raddoppiate?

Lo sport è da sempre motivo di grandi guadagni quando si arriva a certe vette e già in passato abbiamo scoperto quali sono i tennisti più pagati. Stavolta però il tema diventa un trend del momento, visto che tutti in Italia stanno parlando della grande impresa di Jannik Sinner. € la nota volta che gli italiani arrivano alla finale degli Australiano Open tra donne e uomini, ma è la prima volta che la vincono. Il giovane 22enne aggiorna anche un altro record, visto che dopo Djokovic è il più giovane ad aver alzato tale trofeo. L’impresa del campione di Bolzano è arricchita anche dai rivali eliminati. Nei quarti si è sbarazzato di Andrey Rublev, mentre in semifinale ha superato il numero uno al mondo, Sole Djokovic. In finale poi ha avuto la meglio contro il più quotato Medvedev, evento che gli ha permesso appunto di vincere questa edizione del torneo.

Ma quanto ha guadagnato Sinner per questa sua incredibile vittoria? Il montepremi messo in palio dal torneo australiano è di 53 milioni di euro Ecco come tale budget è stato suddiviso per i premi ai partecipanti:

Primo turno: 73.650 euro (120.000 dollari australiani)

Secondo turno: 110.480 euro (180.000 dollari australiani)

Terzo turno: 156.513 euro (255.000 dollari australiani)

Ottavi di finale: 230.167 euro (375.000 dollari australiani)

Quarti di finale: 368.267 euro (600.000 dollari australiani)

Semifinale: 607.641 euro (990.000 dollari australiani)

Finalista: 1.058.768 euro (1.725.000 dollari australiani)

Vincitore: 1.933.403 euro (3.150.000 dollari australiani)

Guadagni Sinner, quanto ha intascato?

Con questo tabellone possiamo quindi fare un calcolo di quelli che sono stati i guadagni del neo campione.

Il percorso gli ha consentito di arrivare a 2,6 milioni prima della. Con partecipazione e successo in quest’ultima, il tennista italiano ha praticamente quasi raddoppiato il suo incasso, arrivando in totale a mettere in cassa ben 4,5 milioni di euro. Discorso a parte invece meritano gli sponsor. Per ogni sportivo infatti gli introiti derivanti dalle partnership con le aziende sono un fattore importantissimo per incrementare i propri guadagni. In certi casi si può dire che rappresentino il vero guadagno. A quanto pare anche per Sinner le cose stanno proprio così. Fare però unpreciso in questi casi è decisamente più difficile, poiché prima di eventuali dichiarazioni dei redditi è difficile sapere quali sono i contratti stilati con tali sponsor.

Ad ogni buon conto, nel 2023 il giovane di Bolzano ha incassato 7,6 milioni di euro, grazie alla vittoria di 4 dei 10 tornei vinti in carriera, più della metà dei 13,64 milioni raccolti fino ad oggi. Il contratto con la Nike è quello che gli frutta di più, visto che parliamo di 150 milioni di euro per 10 anni, quindi 15 milioni l’anno. Il giovane ha poi firmato accordi con altri grandi marchi, come Gucci, Lavazza, Rolex, Fastweb, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Panini e altri ancora, per un totale di 5 milioni di euro, cosa che porta quindi a 20 milioni l’anno la cifra ottenuta solo per quanto riguarda gli sponsor.

