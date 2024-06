Quando si parla di stipendi, l’italiano medio è sempre particolarmente attento, anche quando il salario è quello degli altri. Stavolta ci occupiamo dei guadagni di Euro 2024, così scopriremo quali sono i calciatori italiani convocati da Spalletti che hanno incassi più alti. Lo scopriremo andando a leggere la classifica ruolo per ruolo.

Gli stipendi degli azzurri

Oggi 15 giugno debutta la nostra nazionale. Si parte stasera alle 21 con la prima sfida di questi europei. Il nostro avversario è l’Albania, quindi si parte con un rivale decisamente più abbordabile rispetto alle altre due concorrenti del girone, Croazia e Spagna che giocheranno invece nel pomeriggio.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

A ogni buon conto, sarà bene non sottovalutare l’avversario se si vorrà partire con il piglio giusto in questa importante competizione, trofeo che abbiamo vinto proprio nell’ultima edizione andata in scena nel 2020. Dopo i successivi 3 anni di delusioni, gli azzurri ora cercano il riscatto e lo fanno conalla guida del timone. Ecco i suoi convocati:

Ciò detto, entriamo finalmente nel merito della questione e, dopo aver visto la classifica dei più ricchi ereditieri, concentrarmici ora sullo sport, ossia il calcio. I più ricchi in media della nostra nazionale figurano in Inter e Juventus, come prevedibile, ma uno solo sovrasta tutti gli altri ed è Donnarumma del Paris St Germain.

Guadagni Euro 2024, gli stipendi dell’Italia

Anche il primato di Gigio Donnarumma era abbastanza prevedibile, vista la grande ricchezza del PSG.

Ma quanto guadagnano gli altri calciatori della nostra nazionale? Prima di scoprirlo nella classifica stilata ruolo per ruolo, ecco alcune parole anche in merito allo stipendio del tecnico Spalletti. Per il cittì ci sono sul piatto 3,2 milioni di euro a stagione per un contratto che scadrà nel 2026 salvo rinnovi. Passiamo finalmente ai giocatori:

Portieri

Gigio Donnarumma 10 milioni

Alex Meret 2 milioni

Guglielmo Vicario 2,5 milioni

Difensori

Federico Dimarco: 4,2 milioni;

Gianluca Mancini: 4 milioni;

Giovanni Di Lorenzo: 3,5 milioni;

Matteo Darmian: 2,5 milioni;

Andrea Cambiaso: 2,4 milioni;

Federico Gatti: 1,4 milioni

Raoul Bellanova: 1,2 milioni;

Alessandro Buongiorno: 1 milione;

Riccardo Calafiori: 400.000 euro.

Centrocampisti

Lorenzo Pellegrini: 4 milioni;

Jorginho: 3,7 milioni;

Bryan Cristante: 3,5 milioni;

Davide Frattesi: 2,8 milioni;

Nicolò Fagioli: 1,5 milioni;

Samuele Ricci: 1 milione;

Michael Folorunsho: 400.000 euro.

Attaccanti

Stephan El Shaarawy: 4 milioni;

Mattia Zaccagni: 3,5 milioni;

Gianluca Scamacca: 3,2 milioni;

Giacomo Raspadori: 3 milioni;

Riccardo Orsolini: 2 milioni;

Mateo Retegui: 1,8 milioni.

Questi dunque i guadagni di Euro 2024 per quanto riguarda i calciatori italiani. Ricordiamo che si tratta di guadagni relativi ai loro stipendi con le squadre di club, poiché non ci sono invece stipendi previsti per indossare la maglia azzurra, semmai soltanto dei bonus in base al raggiungimento degli obiettivi previsti durante la competizione.

