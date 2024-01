È stata una delle serie tv più amate e il suo successo è stato travolgente. Stiamo parlando di The Big Bang Theory, la sit-com con protagonisti un gruppo di amici nerd alle prese con varie vicissitudini. Il successo del prodotto ha portato gli stessi attori a vivere una popolarità probabilmente inaspettata all’inizio, ma soprattutto ha fatto far loro tanti bei soldini. Ora però il franchise si allarga ulteriormente con nuovi titoli in arrivo.

Quanto hanno guadagnato gli attori?

Il grande successo della serie ha portato i protagonisti della stessa a cachet davvero importanti.

Del resto i guadagni di CBS sono stati davvero importanti e hanno fatto di The Big Bang Theory una delle serie più fortunate di sempre, l’unica che può reggere il confronto con un’altra sit-com super amata, stiamo parlando di Friends, che di recente è tornata in auge per le sceneggiature originali messe all’asta . Ma veniamo finalmente ai guadagni degli attori, quanto hanno incassato? Il picco si è raggiunto con gli episodi dell’ultima stagione, la quale ha raggiunto un livello di popolarità davvero incredibile, proprio dovuto all’effetto che ormai era nelle battute finali. Dall’ottava stagione in poi(Sheldon Cooper), Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) e Kaley Cuoco (Penny) hanno percepito ben 1 milione di dollari a episodio.

Una cifra semplicemente pazzesca se pensiamo che le stagioni sono state in tutto 12, ognuna di ben 24 episodi. Dall’ottava stagione fino alla conclusione quindi i tre protagonisti principali si sono messi in tasca rispettivamente ben 120 milioni di dollari. Per ottenere tale compenso i tre attori hanno dovuto intavolare le trattative per diversi mesi. Dopo l’accordo, anche gli altri due; Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali ) e Simon Helberg (Howard Wolowitz) hanno ottenuto lo stesso compenso. Le cose però sono cambiate nel 2017, quando i 5 protagonisti hanno deciso di farsi abbassare nuovamente lo stipendio per permettere all CBS di far aumentare quello degli altri attori principali.

Big Bang Theory, la nuova serie

Stiamo parlando di Mayim Blalik (Amy Farrah Fowler) e Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski), i quali in precedenza percepivano invece 200 mila dollari ad episodio.

La macchina per far soldi di Big Bang Theory non si ferma qui. Già da diversi anni è infatti in programma la serie Young Sheldon, che racconta l’adolescenza di uno dei personaggi più amati, appunto il professor Cooper. Ora però, con la settima stagione, anche questa serie sta per concludersi e i produttori hanno pensato bene quindi di aprire la strada a un nuovo spin-off. Arriva infatti la serie dedicata a Georgie Cooper e della sua fidanzata Mandy McAllister, interpretati rispettivamente da Montana Jordan ed Emily Osment. La serie dovrebbe debuttare tra il 2024 e il 2025 per un totale di 13 episodi, almeno per quanto riguarda la prima stagione. Georgie in questione è il fratello maggiore di Sheldon, e lo abbiamo visto nella serie dedicata all’infanzia dello scienziato.

Qui abbiamo conosciuto anche la sua fidanzata Mandy e quindi la serie sarà una sorta di sequel incentrato sulla loro storia. Dagli episodi di The Bing Theory, che è invece ambientata anni dopo, scopriamo che invece i due poi divorzieranno, e quindi probabilmente conosceremo i motivi della loro separazione in queste puntate. Senza dubbio i produttori si attendono che sia particolarmente apprezzata e magari, perché no, riesca a bissare il successo della serie originale anche in termini economici.

