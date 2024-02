L’edizione 2024 del Festival di Sanremo è già partita, ma ancora non sono stati resi not i guadagni di Amadeus ufficiali. Possiamo però scoprire quale sarà il suo compenso andando a dare uno sguardo al passato. Questa è la quinta e ultima edizione che vedrà protagonista il noto conduttore, ed è probabile che per questo importante commiato sia riuscito a strappare una cifra più consistente.

Il compenso del conduttore

Sanremo è iniziato e gli italiani anche quest’anno sono stati travolti dalla febbre del Festival.

Il conduttore Amadeus è arrivato alla quinta edizione consecutiva al timone del programma, di cui è anche direttore artistico. Proprio questo ruolo diventa di particolare importanza per capire quali siano i suoi compensi, e anche per dare qualche spiegazione in più sul perché in realtà può permettersi cifre così alte. In quanto direttore artistico infatti (ruolo che solitamente viene affidato quasi sempre ai conduttori del festival di Sanremo), il suo impegno sulla produzione della kermesse canora è molto più impegnativo, e soprattutto più lungo. Dobbiamo infatti considerare che tale lavoro inizia già un anno prima dello show, poiché in questo lasso di tempo sarà necessario appunto curare ogni aspetto della produzione artistica, compresa la scelta dei, oltre che degli ospiti da contattare.

Insomma, benché i guadagni di Amadeus siano stabiliti in base ai compensi per le serate di presentazione, è bene tenere conto però che il conduttore percepirà tale compenso prendendo in considerazione anche tutto il resto del lavoro svolto durante l’anno. anche in questa edizione, il festival di Sanremo ha portato tanti cantanti e ospiti molto interessanti, ma come sempre gli italiani si concentrano anche su quanto i tanti partecipanti percepiranno, visto che le spese della Rai sono coperte da noi contribuenti tramite il canone e non solo. A differenza di altri casi, in realtà il cachet di Amadeus è calato negli anni.

Guadagni Amadeus, quanto prende il conduttore?

Si è passati dai 5-600 mila euro di 5 anni fa, fino ad arrivare a circa. Lo scorso anno infatti la Rai gli ha chiesto di rinnovare per la quarta edizione a 70 mila euro a puntata.

E veniamo quindi ai compensi di questa edizione del festival che, come detto, non sono ancora stati resi noti. Stando a quanto detto poco sopra, ci si aspetterebbe che i guadagni di Amadeus per questo Sanremo 2024 siano in linea con quanto percepito lo scorso anno, se non addirittura di meno, visto che la tendenza negli anni è stata al ribasso. Trattandosi però della sua ultima edizione al timone dello show, non è impensabile ipotizzare che stavolta il presentatore sia riuscito a strappare un contratto più corposo per le sue finanze. Secondo alcune indiscrezioni infatti pare che quest’anno il compenso complessivo di Amadeus sia di ben 700 mila euro.

I più parsimoniosi però tendono a considerare più veritiera l’ipotesi di un guadagno che vada dai 350 mila ai 600 mila euro, e forse la somma di 450 mila euro potrebbe essere stata quella effettivamente pattuita (una sorta di giusto mezzo aristotelico). Come stanno realmente le cose lo scopriremo solo nei prossimi giorni, ma intanto è già iniziato il totosanremo per scoprire chi lo sostituirà l’anno prossimo. Geppi Cucciari e di Stefano De Martino sono al momento i nomi più caldi. Stremo a vedere. Intanto, Amadeus ha commentato così la sua ultima partecipazione alla conduzione del festival, lasciando comunque aperto uno spiraglio per il futuro:

“Ho detto ‘mi fermo a cinque Festival consecutivi’, anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e getta la chiave. Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto. È qualcosa che mi lusinga. Per una questione di rispetto, per non essere categorico, ho detto che ci saremmo seduti per capire dopo la settimana del Festival. L’intenzione però è di fermarmi a cinque consecutivi. È un onore già aver raggiunto personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno”.

I punti chiave…