Governo Meloni: chi saranno i nuovi ministri? Il 13 ottobre Camere si riuniranno

Continua il toto ministri riferito al nuovo governo Meloni. E’ inutile nasconderlo, gli italiani sono davvero curiosi di sapere chi affiancherà la nuova potenziale premier al governo. Se è vero che si attendono in fretta mosse per salvare gli italiani dal caro bollette e l’inflazione, è anche vero che i cittadini aspettano trepidante di sapere chi sarà il Ministero della Difesa,della transizione ecologica e dello Sviluppo economico. Il prossimo 13 ottobre le due Camere del Parlamento italiano si riuniranno per la prima volta con i nuovi eletti del 25 settembre. Nei giorni immediatamente successivi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella convocherà le prime consultazioni.

Nel corso dei colloqui con i vari partiti, il capo dello Stato affiderà l’incarico di formare un nuovo governo quasi sicuramente a Giorgia Meloni, leader del partito più votato alle ultime elezioni. Quali saranno i nomi che la numero uno di Fratelli d’Italia presenterà a Mattarella nei giorni successivi? Per rispondere a questa domanda, abbiamo aggiornato il toto-ministri alla giornata odierna con le ultime indiscrezioni riportate da Luca Pons per Fanpage.it.

Governo Meloni: chi saranno i nuovi ministri?

Ministero Politiche europee

Tra i candidati figurano Simone Bossi, senatore della Lega (numero due della commissione parlamentare sulle Politiche dell’Unione europea). C’è anche Raffaele Fitto che è deputato di Fratelli d’Italia (ministro per gli Affari regionali durante il governo Berlusconi IV)

Ministero della Difesa

-Erika Stefani: senatrice Lega (ministra per le Disabilità nell’esecutivo Draghi)

Ministero del Turismo

-Daniela Santanché: senatrice Fratelli d’Italia

-Massimo Garavaglia: senatore Lega (ministro del Turismo nel governo Draghi)

Ministero della Pubblica amministrazione

-Giulia Bongiorno: senatrice Lega (ministra Pubblica amministrazione in occasione del governo Conte 1.

Incognita Salvini

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

-Matteo Salvini: segretario Lega

-Maurizio Lupi: numero uno della lista Noi moderati

-Trai candidati troviamo anche Gian Marco Centinaio che è già senatore Lega (ministro delle Politiche agricole e del Turismo durante l’esperienza del Conte 1)

Ministero della Transizione ecologica

-Vanta Gava: deputata Lega (sottosegretaria alla Transizione ecologica in occasione dell’esecutivo Draghi)

Ministero degli Affari regionali

-Raffaele Fitto: deputato Fratelli d’Italia (ministro per gli Affari regionali durante il governo Berlusconi IV)

-Matteo Salvini: segretario Lega

-Roberto Calderoli: senatore Lega (ministro per la Semplificazione normative durante il governo Berlusconi IV)

-Erika Stefani: senatrice Lega (ministra per gli Affari regionali durante il Conte I).

Antonio Tajani allo sviluppo economico?

Ministero della Cultura

-Ilaria Cavo: deputata Noi moderati (assessora alla Cultura della regione Liguria)

-Giampaolo Rossi: membro del cda Rai

Ministero dell’Istruzione

-Valentina Aprea: deputata Forza Italia (sottosegretaria all’Istruzione nel governo Berlusconi II e III)

-Licia Ronzulli: senatrice Forza Italia

-Anna Maria Bernini: senatrice Forza Italia

Ministero della Salute

-Licia Ronzulli: senatrice Forza Italia

-Guido Rasi: ex direttore dell’EMA (Agenzia europea per i medicinali)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

-Fabio Rampelli: deputato Fratelli d’Italia

-Edoardo Rixi: deputato Lega (viceministro dei Trasporti durante il governo Conte I)

Ministero dello Sviluppo economico

-Antonio Tajani: ex presidente del Parlamento europeo

-Matteo Salvini: segretario Lega

-Antonio D’Amato: ex numero uno di Confindustria

-Giancarlo Giorgetti: vicesegretario Lega

Ministero della Giustizia

-Giulia Bongiorno: senatrice Lega

-Carlo Nordio: deputato Fratelli d’Italia

Ministero dell’Economia

-Maurizio Leo: responsabile economico di Fratelli d’Italia

-Fabio Panetta: ex direttore generale della Banca d’Italia

-Domenico Siniscalco: banchiere (ex ministro dell’Economia durante il Governo Berlusconi II e III)

Ministero della Difesa

-Guido Crosetto: fondatore di Fratelli d’Italia insieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa

-Adolfo Urso: senatore Fratelli d’Italia (numero uno del Copasir)

Ministero degli Esteri

-Guido Crosetto che è fondatore di Fratelli d’Italia insieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa

-In lista anche Antonio Tajani: ex presidente del Parlamento europeo e Stefano Pontecorvo: ambasciatore.

-Elisabetta Belloni: direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

Ministero dell’Interno

-Qui figurano ancora Antonio Tajani: ex presidente del Parlamento europeo e ancora Matteo Salvini: segretario Lega

-Matteo Piantedosi: capo di gabinetti del ministero dell’Interno durante il governo Conte I.

Su Matteo Salvini, in particolare, c’è molta curiosità. Sarà davvero lui il Ministro dell’Interno o andrà al Ministero dello Sviluppo economico? Manca davvero poco al rush finale.