Google Chrome si rinnova con funzioni integrate con l’IA

Interessanti novità per quanto riguarda Google Chrome. Il noto browser di Big G sta integrando l’intelligenza artificiale nel suo funzionamento al fine di offrire un’esperienza migliore e più performante per gli internauti. Le novità riguardano il Riquadro laterale, che implementerà l’IA del chatbot Bard, di proprietà dello stesso Google. Del resto, parliamo di un browser particolarmente utilizzato, visto che nella versione desktop è utilizzato dal 66% degli utenti sul web.

Cambiamenti in vista

È tempo di cambiamenti anche per Google Chrome. L’intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il mondo della tecnologia, ma non solo. Le implicazioni e le conseguenze che tale rivoluzione si porta con sé abbracciano praticamente ogni settore, e naturalmente non mancano i detrattori. In questo spazio però dobbiamo concentrarci sulle novità proposte dal browser e riguardano il Riquadro laterale, noto anche con pannello laterale. Del resto, i cambiamenti si sono notati subito, visto che il browser ha eliminato la barra dei download, integrandola invece in un’icona in alto a destra. L’obiettivo è quindi quello di potenziare la barra laterale, e sarà attivabile cliccando sull’icona accanto all’immagine profilo del proprio account, che si trova sempre in alto a destra.

Non possiamo parlare di un’idea così originale, visto che in pratica è ciò che già fa Microsoft con il suo browser Edge. Il quale, appunto, presenta in alto a destra Bing Chat nella sua sidebar. Ma entriamo finalmente nel merito di queste novità e scopriamo cosa cambia il riquadro laterale. Tale spazio offre un accesso rapido a varie funzionai e si rivale particolarmente utile per chi ha un monitor bello grande. Da tale barra è possibile accedere all’elenco di lettura, funzione che permette di salvare schede che si vogliono visualizzare in altri momenti. Si possono inoltre consultare i preferiti, funzione che permette anche in questo caso di salvare siti così da trovarli facilmente. Saranno inoltre memorizzati i percorsi di navigazione, così da recuperare i siti visitati di recente.

Google Chrome copia Edge

Nelle impostazioni sarà possibile spostare il pannello aggiuntivo a destra o a sinistra del desktop, secondo le proprie preferenze.

Insomma, è chiaro che il browser di ispirazione è il tanto bistrattato Edge che, a quanto pare, grazie all’intelligenza artificiale del suo chatbot sta vivendo una nuova giovinezza. Gli internauti ora con Google Chrome potranno ottenere informazioni aggiuntive sul sito che stanno visitando, ma anche far partire ricerche correlate, ossia navigando su contenuti simili a quelli visualizzato. Le previsioni però ci dicono che presto la grande novità potrebbe essere l’integrazione con Bard, l’intelligenza artificiale creata da Google, e quindi emulare definitivamente Edge di Microsoft. Le novità però potrebbero non finire qui, visto che gli esperti suggeriscono un’importante integrazione anche con la Search Generative Experience (SGE), strumento che combina l’intelligenza artificiale di Bard con gli algoritmo di Google sul motore di ricerca.

Insomma, Google Chrome sembra avere tutte le carte in tavola per migliorare ulteriormente l’esperienza di navigazione dei suoi utenti, e probabilmente accaparrarsene di nuovo. Come abbiamo detto, si tratta già del browser più utilizzato dagli internauti, con una percentuale schiacciante, ma i miglioramenti in vista potrebbero aumentare ulteriormente tale percentuale. e anche in questo caso l’intelligenza artificiale sembra stia giocando un ruolo fondamentale.

I punti chiave…