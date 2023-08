Golfisti più pagati al mondo, chi è al primo posto?

Sono delle star silenziose, spesso poco note al grande pubblico. Stiamo parlando dei golfisti più pagati al mondo, dei veri e propri campioni anche di guadagni. A dispetto infatti di quanti molti potrebbero pensare, stiamo parlando di sportivi che riescono ad incassare fior di quattrini. Ma chi è il più pagato in questa speciale classifica?

Una classifica fatta di campioni

Stavolta la nostra classifica non prende in esame soltanto i guadagni, ma si riferisce anche a vere e proprie celebrità di questo sport. Come in tutti gli ambiti, anche in questo caso infatti, i guadagni sono proporzionati al talento e alla fama di questi personaggi. Ma come vengono fuori tutti questi soldi da uno sport che fino a qualche anno fa non era così seguito? Anche in questo caso sono i petrodollari a farla da padrone. Come nel caso del calcio, anche per il golf l’arrivo degli sceicchi sta rivoluzionando il settore e portando tanto grano nelle casse. A beneficiarne sono anche gli stessi campioni, i quali ora possono vantare guadagni da capogiro. Ma ecco finalmente la classifica dei golfisti più pagati al mondo, con tanto di calcolo relativo ai guadagni sul campo e ai guadagni extra, quelli derivati dagli sponsor o da altre attività:

1 | Dustin Johnson

Guadagni dal campo: 106 milioni

Guadagni extra-campo: 5 milioni

Guadagni totali: 111 milioni

Guadagni dal campo: 105 milioni

Guadagni extra-campo: 2 milioni

Guadagni totali: 107 milioni

Guadagni dal campo: 40 milioni

Guadagni extra-campo: 40 milioni

Guadagni totali: 80 milioni

Guadagni dal campo: 71 milioni

Guadagni extra-campo: 6 milioni

Guadagni totali: 77 milioni

Guadagni dal campo: 70 milioni

Guadagni extra-campo: 6 milioni

Guadagni totali: 76 milioni

Guadagni dal campo: 15 milioni

Guadagni extra-campo: 60 milioni

Guadagni totali: 75 milioni

Guadagni dal campo: 70 milioni

Guadagni extra-campo: 1 milioni

Guadagni totali: 71 milioni

Guadagni dal campo: 50 milioni

Guadagni extra-campo: 3 milioni

Guadagni totali: 53 milioni

Guadagni dal campo: 27 milioni

Guadagni extra-campo: 25 milioni

Guadagni totali: 52 milioni

Guadagni dal campo: 35 milioni

Guadagni extra-campo: 15 milioni

Guadagni totali: 50 milioni

Le altre posizioni

Di sesto il prosieguo della classifica con le altre posizioni:

11 | Jordan Spieth (alla pari con Sergio Garcia)

Guadagni dal campo: 17 milioni

Guadagni extra-campo: 30 milioni

Guadagni totali: 47 milioni

Guadagni dal campo: 44 milioni

Guadagni extra-campo: 3 milioni

Guadagni totali: 47 milioni

Guadagni dal campo: 40 milioni

Guadagni extra-campo: 3 milioni

Guadagni totali: 43 milioni

Guadagni dal campo: 39 milioni

Guadagni extra-campo: 2 milioni

Guadagni totali: 41 milioni

Guadagni dal campo: 37 milioni

Guadagni extra-campo: 2 milioni

Guadagni totali: 39 milioni

Guadagni dal campo: 36 milioni

Guadagni extra-campo: 3 milioni

Guadagni totali: 39 milioni

Guadagni dal campo: 33 milioni

Guadagni extra-campo: 1 milioni

Guadagni totali: 34 milioni

Guadagni dal campo: 23 milioni

Guadagni extra-campo: 10 milioni

Guadagni totali: 33 milioni

Golfisti più pagati al mondo, vince Johnson

Non è la prima volta che ci occupiamo delle cifre percepite dai campioni dello sport, e stavolta ci concentriamo sul golf. È Dustin Johnson dunque il golfista più pagato al mondo, mentre Tiger Woods, senza dubbio ancora quello più noto, è solo sesto. Johnson è capitano della squadra 4Aces GC e punta di diamante della LIV Golf, la nuova lega concorrente del PGA Tour, sostenuta dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Come abbiamo visto, infatti, sono proprio gli sceicchi arabi ad aver dato una spinta economica enorme a questo sport e il loro arrivo non poteva che essere notato anche dagli statisti di Forbes, i quali hanno infatti stilato per noi la classifica appena vista.

Riassumendo…