Chi è disposto a sborsare un importo a cinque cifre pur di dormire una notte in un hotel di lusso? In tanti risponderanno “nessuno”, pensando all’inflazione, alla crisi economica e alla necessità impellente di risparmio. Alcuni però sanno bene che queste persone esistono e sì, sono disposte a spendere una fortuna pur di sperimentare un’esperienza unica in una location altrettanto da sogno. Dove, la sezione del Corriere della Sera dedicata ai viaggi, ha pubblicato la lista degli hotel più costosi al mondo. La stanza meno cara? Si parte da “appena” 2.090 euro a notte.

Classifica hotel più costosi al mondo per una vacanza da sogno nell’estate 2023

Soneva Jani – Maldive – 6.130 dollari a notte, l’equivalente di 5.400 euro

Kudadoo Maldives Private Island – Maldive – 5.400 dollari a notte, l’equivalente di 4.760 euro

Al Maha, a Luxuri Collection Desert Resort & Spa – Dubai – 5.200 dollari a notte, l’equivalente di 4.600 euro

Kokomo Private Island Fiji – 4.850 euro a notte

One Nature Nyaruswiga Serengeti – Tanzania – 3.290 euro a notte, l’equivalente di 2.900 euro

St. Regis Residence Club – Aspen (Colorado) – 3.233 dollari a notte, l’equivalente di 2.850 euro

Six Senses Zil Pasyon – Seychelles – 3.135 dollari a notte, l'equivalente di 2.800 euro

Ho’olei at Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort – Hawaii – 2.371 dollari a notte, l’equivalente di 2.090 euro

Dalle Maldive alle Hawaii, passando per Dubai, le Seychelles, il Colorado, le Fiji e la Tanzania. Sono diverse le destinazioni prescelte dal portale Dove del Corriere della Sera per redigere l’elenco degli hotel più cari al mondo in cui soggiornare per almeno una notte.

Si, sicuro sono gli hotel più cari al mondo. O anche di più. D’altronde non è irrealistico pensare di trovare in top ten hotel che presentano un costo di 2.090 euro a notte.

Gli 8 hotel più costosi al mondo per una vacanza da sogno (una stanza costa quanto uno stipendio)

Senza nemmeno andare troppo lontano, è il prezzo richiesto in Italia da una struttura lussuosa in centro città.

Sognare una vacanza in un posto di lusso e pagare una notte più di uno stipendio sembra quasi un’utopia. Ma l’intento è quello di segnalare gli hotel più costosi se si vuole trascorrere quest’estate una vacanza indimenticabile in un luogo altrettanto indimenticabile. Missione riuscita? A giudicare dai prezzi, tutti e 8 gli hotel resteranno una chimera per tanti ancora per molti anni.

Il più caro di tutti? È il Soneva Jani, un resort a cinque stelle sull’isola di Medhufaru, alle Maldive. Non solo un luogo da sogno, ma anche servizi indimenticabili, come il cinema privato Paradiso direttamente sull’acqua, cene serali in location da favola e il meglio della ristorazione europea.

