Giornate Fai di primavera 25-26 marzo 2023, luoghi aperti a Milano, Firenze e Bologna

Sabato 25 e domenica 26 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, l’evento annuale dedicato al patrimonio paesaggistico e culturale dell’Italia. Quest’anno il FAI, giunto alla sua 31esima edizione, aprirà in via del tutto eccezionale oltre 750 luoghi in 400 città, con i visitatori che potranno partecipare alle visite guidate dei volontari della Fondazione con un contributo libero. Oltre a castelli, musei, palazzi storici, chiese, ville e aree archeologiche, si potranno visitare laboratori artigiani, edifici civili e militari, biblioteche, collezioni d’arte ed esempi di archeologia industriale. E in più non mancheranno itinerari e visite in giardini storici, orti botanici, parchi urbani, aree naturalistiche e borghi.

Giornate FAI di Primavera 2023 a Milano e provincia

Questi i luoghi del Fondo Ambiente per l’Italia che apriranno a Milano e provincia durante le Giornate FAI di Primavera 2023:

Basilica Minore di San Giovanni Battista: sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00; domenica dalle 14:00 alle 17:00 (ultimo ingresso alle ore 16:30)

Castello Mediceo: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:00)

Palazzo Malinverni: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:00)

Inzago, dal centro storico all’alzaia: sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00

Oratorio di San Salvatore: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Collezione Moyersoen: sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Pirelli Head Quarters: domenica dalle 10:00 alle 18:00

Villa Necchi Campiglio: sabato 25 e domenica 26 dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:00)

Rai – Radio Televisione Italiana: sabato 25 e domenica 26 dalle 9:00 alle 17:00

Palazzo Edison: sabato 25 e domenica 26 dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:00)

Ambrosianeum: sabato 25 e domenica 26 dalle 10:00 alle 18:00

Palazzo Marino: sabato 25 e domenica 26 dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:30)

Palazzo Clerici: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Palazzina Appiani: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Istituto dei Ciechi di Milano: sabato e domenica dalle 15:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle ore 18:30)

Ippodromo del Galoppo: sabato 25 e domenica 26 marzo dalle 10:00 alle 17:00

Casa Verdi: sabato 25 e domenica 26 marzo dalle 10:00 alle 17:30

Arcivescovado di Milano: sabato 25 dalle 10:00 alle 17:30.

Luoghi aperti a Bologna e Firenze

Anche a Firenze sarà possibile visitare alcuni aperi del Fai come il Palazzo della Banca d’Italia, Villa Schifanoia, Villa Fattori Montalvo a Campi Bisenzio e la Fondazione Roberto Longhi. A Bologna, invece, troviamo la Biblioteca Universitaria Di Bologna, l’Accademia Delle Scienze Dell’istituto Di Bologna,Palazzo Dall’armi Marescalchi, Palazzina Della Viola, Palazzo Comelli a Camugnano, Rettorato Università Di Bologna – Palazzo Malvezzi Ca’ Grande, il Cortile del Paradiso della Rocca Sforzesca a Imola, Appartamento Privato Alla Rocca Sforzesca a Dozza e Villa Isolani: Stile Pompeiano In Un Parco Romantico a ozzano dell’Emilia.

Anche quest’anno la manifestazione è un’importante vetrina per la raccolta fondi, indispensabile per sostenere le attività del Fondo per l’Ambiente Italiano. Come riporta l’approfondimento sul sito ufficiale fondoambiente.it, il contributo libero suggerito quest’anno parte da 3 euro. Volendo, è possibile anche iscriversi sul sito ufficiale della Fondazione risparmiando 10 euro sul prezzo di vendita applicato normalmente durante il resto dell’anno: una tessera FAI individuale per 1 adulto costa 29 euro anziché 39 euro, una tessera per una coppia (due adulti) costa 50 euro anziché 60 euro, una tessera famiglia con due adulti e bambini costa 56 euro anziché 66 euro, una tessera famiglia con un adulto e un bambino 35 euro anziché 45 euro, e infine una tessera per giovani fino a 25 anni (compiuti) costa 10 euro anziché 20 euro.