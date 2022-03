Giornate Fai di primavera 2022: luoghi aperti a Roma, Firenze e Torino il 26 e 27 marzo

Il 26 e 27 marzo, tornano le Giornate Fai di Primavera 2022. Due giorni in cui sarà possibile andare alla scoperta di luoghi insoliti. Saranno 700 i luoghi solitamente chiusi o poco conosciuti in 400 città accessibili in queste due giornate a contributo libero. Vediamo quali sono i siti aperti in tre importanti città italiane: Roma, Firenze e Torino.

Giornate Fai di primavera 2022, i luoghi aperti a Roma e Torino durante il weekend del 26 e 27 marzo

Partendo da Roma, troviamo l’Accademia Nazionale dei Lincei e il Ministero della Cultura. E ancora il Casino dell’Aurora Ludovisi e la Chiesa dei Santi Sergio e Bacco degli Ucraini. Nei pressi di Roma, a Castelnuovo di Porto, troviamo Palazzo Colonna mentre a Tivoli sarà possibile visitare Villa Gregoriana. Ad Albano Laziale sarà aperto il Santuario di Santa Maria della Rotonda. Infine a Roma città si potrà visitare il complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata.

Spostandoci a Torino, tra i Luoghi Aperti del Fai durante le Giornate di Primavera del 26 e 27 marzo, troviamo il Politecnico di Torino, il palazzo del rettorato unito, l’ex regia scuola di veterinaria, la Chiesa ed ex convento di Santa Croce l’ex regio Istituto di Riposo per la Vecchiaia Unito. Nei dintorni di Torino segnaliamo il parco e il castello di Masino a Caravino, l’antica cava di pietra a Bussoleno, l’industria dell’aeronautica a Caselle, l’antica cava di marmo a Chianocco e il museo degli antichi mestieri con il castello. E il Battistero di San Giovanni e Pieve di San Lorenzo.

Luoghi aperti a Firenze

Infine, per quanto riguarda i luoghi aperti a Firenze, troviamo la Villa Medicea di Careggi, la Villa di Olmo a Vaglia, Palazzo Buontalenti a Firenze, la Badia Fiesolana a Fiesole, la Fondazione dello studio d’arte le colonne e il museo delle Officine Galileo a Campi Bisenzio.

Per conoscere tutti i luoghi del Fai da visitare durante queste due giornate di primavera basta collegarsi al sito Giornate Fai.

