Questo fine settimana ovvero 15/16 maggio torneranno le giornate Fai di Primavera 2021 anche in Piemonte e Marche ma non in Sicilia. L’evento arriva alla sua edizione numero ventinove e consente di visitare luoghi spesso inaccessibili o visitabili sono in via eccezionale. Fai ha una grande voglia di ripartire ma vuole farlo anche in totale sicurezza per questo la prenotazione sarà obbligatoria ed i posti limitati. Ci sarà poi da sostenere un contributo minimo di 3 euro ma si potrà dare anche una somma maggiore alla Fondazione. Questo inviando un sms o mediante iscrizione annuale. Ricordiamo che il Fai da anni svolge un ruolo importante di conservazione e salvataggio di molti beni culturali con risvolti economici in tutta la penisola da Nord a Sud.

Cosa vedere in Piemonte per le giornate Fai di primavera 2021

L’elenco dei siti aperti in Piemonte per le giornate Fai di primavera 2021 è davvero ampio. Tra i più importanti, segnaliamo la Cittadella di Alessandria con orari sabato e domenica dalle ore 10 alle 18. C’è poi il Palazzo Ghilini sempre ad Alessandria con visite di sabato dalle ore 14 alle ore 18 e la domenica dalle ore 14.30 alle 18. E ancora, la Collezione Enrico a Villa Flecchia a Magnano (Biella) con orari sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Segnaliamo inoltre la Cappella di San Gottardo: una ” Dolce” sorpresa a Lagnasco (Cuneo) con visite il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 18. Inoltre il Campus Onu a Torino il sabato/domenica dalle ore 10 alle 18 e il Parco di Villa Ceriana a Castagneto Po a Torino. Le visite presso quest’ultimo ci saranno sabato/domenica dalle 10 alle 17.30.

Segnaliamo poi la Chiesa di San Bartolomeo ad Avigliana (Torino), la Chiesta di San Michele e Sebastiano a Varalo Pombia (Novara) e Palazzo Frichignono (Torino).

Sicilia: cosa vedere per le giornate Fai di primavera 2021

E ancora il Castello di Desana a Vercelli, la Cappella Invernale e Sala Ovale Duono (Vercelli) nonché il Parco e Giardini del Castello di Agliè (Torino). Inoltre il Castello e Parco Masino (Torino), i giardini Ca’ Gianin a Trivero (Biella) e la Chiesa di San Vittore Martire a Bra (Cuneo). Per l’elenco completo dei siti visitabili, ci si dovrà collegare alla pagina web ufficiale Fai

Per le giornate Fai di Primavera 2021 in Sicilia non si potrà vedere nulla. Nicola Adragna della Fai, infatti, comunica che con la zona arancione in tale luogo sono vietati tali eventi così come in Sardegna. Le due isole, quindi, dovranno rinviare l’appuntamento ai prossimi 5-6 giugno, giorni in cui le altre regioni italiane faranno il bis. Ci saranno quindi altre due giornate Fai di Primavera 2021. In provincia di Trapani, ad esempio, ci saranno molti luoghi da visitare da Castelvetrano a Pantelleria.

Marche: cosa vedere per le giornate Fai di primavera 2021

Tra i siti più importanti da visitare nelle Marche per le Giornate Fai di Primavera 2021, segnaliamo il Palazzo della Signoria a Jesi (Ancona). Gli orari di visita il sabato e la domenica saranno dalle ore 10 alle 18. E ancora la Galleria dei Giosafatti – Affreschi di Sant’Onofrio ad Ascoli Piceno con orari sabato e domenica dalle ore 11 alle 18. Inoltre il Cinema Sala degli Artisti a Fermo con orari dalle 10 alle 15 il sabato e domenica. Si potrà poi visitare il Parco del Cardeto ad Ancona il sabato/domenica dalle 10 alle 19 e Rocca Costanza a Pesaro il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 17. Inoltre la Villa e Parco Cerboni Rambelli con orari sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Segnaliamo inoltre l’eremo di San Marco ad Ascoli Piceno, il Palazzo e Pinacoteca Vescovile ad Ascoli Piceno e l’Osservatorio Astronomico Comunale a Pedaso (Fermo).

Inoltre la Cattedrale di San Flaviano a Recanati (Macerata), il Santuario della Madonna del Sasso a Pergola (Pesaro/Urbino) e l’Oratorio della Morte a Urbino.

Per l’elenco completo dei luoghi visitabili consultare la pagina ufficiale delle giornate Fai di primavera 2021.

Leggi anche: Giornate Fai di Primavera 2021 il 15 e il 16 maggio: ecco cosa vedere in Campania, Puglia e Roma

Giornate Fai di Primavera 2021 il 15 e il 16 maggio: ecco cosa vedere in Veneto e Lombardia

[email protected]