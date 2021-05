Il prossimo 15 e 16 maggio torneranno le giornate Fai di Primavera 2021 anche in Campania, Puglia e a Roma. Il programma sarà ricco di novità con 600 aperture in oltre 300 città in tutta Italia, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Il Fai, per chi non lo sapesse, svolge oramai da anni un ruolo prezioso di conservazione di alcuni siti culturali meno conosciuti con risvolti economici in tutto il paese. Per visitare i luoghi disponibili anche quest’anno il contributo minimo suggerito sarà di 3 euro. Chi vorrà sostenere ulteriormente la Fondazione, però, potrà effettuare l’iscrizione annuale.

Cosa vedere in Campania per le giornate Fai di primavera 2021

L’elenco dei siti aperti in Campania per le giornate Fai di primavera 2021 è molto ricco. Tra i più importanti, segnaliamo Castelvetere sul Calore ad Avellino i cui orari di visita saranno sabato e domenica dalle ore 10 alle 18.30. E ancora il Parco archeologico naturalistico Cellarulo a Benevento con visita solo domenica dalle ore 10 alle ore 15. A Napoli, segnaliamo l’apertura del Complesso Monumentale di San Nicola da Tolentino visitabile sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 17.30. Ad Amalfi, in provincia di Salerno, segnaliamo il Chiostro moresco dell’ Hotel Luna e Chiesa di Sant’Antonio con possibilità di visita solo domenica dalle 9.30 alle 13.30. E ancora il Castello di Riardo a Caserta con visite il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 17.30.

Si potranno poi visitare il Parco delle Sorgenti Ferrarelle di Riardo (Caserta), la Basilica della Madonna delle Grazie a Benevento e il Complesso Monumentale Palazzo Filangieri ad Avellino. E ancora, gli Scavi Archeologici di Santa Clementina a Benevento, la Baia di Ieranto a Massa Lubrense e la Torre Medievale a Pietramelara (Caserta).

Puglia: cosa vedere per le giornate Fai di primavera 2021

Per l’elenco completo dei siti visitabili, ci si dovrà collegare al sito ufficiale Fai

Per le giornate Fai di Primavera 2021 in Puglia tra i luoghi più importanti da visitare ci saranno la Torre Medievale delle pietre rosse già dei Paglia a Giovinazzo (Bari). Gli orari saranno di sabato e domenica dalle ore 10 alle 18. E ancora il Palazzo Lagravinese a Cisternino (Brindisi) con orari di sabato e domenica dalle 10 alle 18. Segnaliamo inoltre il bosco e l’orto dei sapori perduti ad Orsara (Foggia) con visite sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 16.30. Il Museo Diocesiano San Riccardo ad Andria (Barletta) con orari sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30. E ancora il Palazzo Imperiali-Filotico a Manduria (Taranto) con visite il sabato e e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Si potranno poi visitare il Chiostro di San Sebastiano a Gravina in Puglia (Bari), la Masseria Murgia Albanese a Noci (Bari) e la Concattedrale Gran Madre di Dio a Taranto. E ancora il Castel Fiorentino a Torremaggiore (Foggia), la Chiesa della Madonna della Rosa a Molfetta (Bari) e il Trappetello a Monopoli (Bari). Per l’elenco completo, consultare il sito Fai.

Roma: cosa vedere nelle Giornate Fai di Primavera 2021

Tra i siti più importanti da visitare a Roma per le Giornate Fai di Primavera 2021, segnaliamo Acque Tauri a Civitavecchia con orari sabato e domenica dalle ore 9 alle 13. E ancora l’Istituto storico e di cultura dell’Arma del Genio con orari sabato e domenica dalle 10 alle 18. Inoltre Villa Blanc il sabato e la domenica con orari dalle 9.30 alle 18 e il Monte Musino a Sacrofano. Si potrà visitare domenica dalle 10.30 alle 13.30.

Gli altri luoghi visitabili saranno il Parco Villa Gregoriana a Tivoli, il borgo di Caste Gandolfo, il Palazzo Borromeo e il Ponte Lupo. E ancora, la Villa Mirafiori, la Villa Il Vascello al Gianicolo e il Grande Oriente d’Italia e la Villa Alberoni Luiss. Per la lista completa dei luoghi da vedere, consultare la pagina ufficiale della Fai.

Leggi anche: Giornate Fai di Primavera 2021 il 15 e il 16 maggio: ecco cosa vedere in Veneto e Lombardia

[email protected]