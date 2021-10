Giornate Fai di autunno 16-17 ottobre 2021: luoghi aperti in Campania, Lazio e Puglia

Sabato 16 e domenica 17 ottobre tornano le Giornate Fai d’Autunno 2021, appuntamento stagionale dedicato ai luoghi della cultura da valorizzare, solitamente chiusi al pubblico che riaprono per essere visitati. Il Fai ha fatto sapere che è richiesta la prenotazione dei luoghi visto che l’accesso è limitato. Vediamo quali sono i luoghi aperti da visitare in Lazio, Puglia e Campania.

Giornate Fai d’Autunno, i luoghi aperti in Lazio

Sabato e domenica in Lazio si svolgeranno le Giornate Fai di Autunno, tra i luoghi aperti da vedere il treno storico di Rieti, la Cappella di Santa Annunziata a Cori, Latina, Villa Falconeri a Frascati e il Castello di Torre in Pietra in Abruzzo. Da visitare anche Civitavecchia, visita dell’Acropoli e dei suoi Monumenti, ad Arpino, in provincia di Frosinone, il borgo rinascimentale di Toffia, in provincia di Rieti, le mura di Cori, in provincia di Latina e il complesso di Sant’Oliva, la Chiesa di San Salvatore e il tempio di Dioscuri sempre a Cori.

A Roma da non perdere la visita di Palazzo Chigi e Palazzo Falconeri. Imperdibile la visita a parco di Villa Gregoriana a Tivoli, il centro storico di Sacrofano, in provincia di Roma e il Giardino delle Meraviglie di Paolo Portoghesi a Calcata, in provincia di Viterbo. Tutti i luoghi aperti in Lazio si trovano alla pagina del Fai.

Luoghi aperti del Fai in Puglia e Campania il 16 e 17 ottobre

Per quanto riguarda i luoghi del Fai aperti e visitabili in Puglia, da vedere il borgo antico di Giovinazzo, l’antica fortezza di Brindisi, il roseto Valfortone, la Masseria Ferragnano a Locorotondo, l’abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, i luoghi della comunità greca ad Altamura, il Convento di San Domenico a Monopoli, il borgo delle case torri a Bisceglie, Stornara e i suoi Murales, in provincia di Foggia, il centro storico di Campi Salentina, Martignano e di Caprarica di Lecce.

Tutti i luoghi aperti in Puglia sono consultabili sul sito del Fai.

Infine, chi è interessato a visitare i luoghi aperti del Fai in Campania, da vedere il borgo medievale di Molinara, in provincia di Benevento, il centro storico di San Marco dei Cavioti, l’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi oltre al Parco della Memoria e le Rovine di Santa Maria delle Grazie,il parco sorgenti Ferrarelle di Riardo. Da vedere anche la Baia di Ieranto a Massa Lubrense, la Villa Lo Studio a Capri, il Museo della Moda, la Scuola Militare Nunziatella e Palazzo Serra di Cassano a Napoli, il castello Mediceo di Ottaviano, Villa Romana a Positano e il Grand Hotel Excelsior a Sorrento. I luoghi aperti del Fai in Campania si trovano alla pagina dedicata del Fai.

