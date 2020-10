Tornano le Giornate Fai d’Autunno, organizzate dal Fondo Ambiente Italiano. Si tratta di giornate dedicate a quei luoghi solitamente chiusi durante l’anno, i quali saranno aperti al pubblico dietro donazione volontaria. Quest’anno le Giornate Fai d’autunno 2020 si svolgeranno il 17 e 18 ottobre e il 24 e 25 ottobre. A differenza degli altri anni si è deciso di spalmare l’evento per 2 weekend per permettere a quante più persone possibili di partecipare, visto che molti luoghi aperti andranno prenotati in anticipo a causa del coronavirus, per evitare assembramenti.

Luoghi aperti in Lombardia e Veneto

Come ogni anno, ogni regione e città avranno dei luoghi aperti da poter visitare. In Lombardia, ad esempio, citiamo Palazzo Martinengo delle Palle a Brescia, il centro storico di Gorlago, a Bergamo, l’antico borgo di San Martino, Villa Fogazzari Roi, sul lago di Como, Palazzo Marazzi a Crema, Villa Subaglio a Merate, Villa del Balbianello a Tremazzina, il Castello Scaligero a Ponti sul Mincio. Solo a Milano saranno aperti l’Ippodromo Snai San Siro, la Caserma di Santa Barbara, Casa della Memoria, Palazzo Edison, Villa Necchi, l’Umanitaria e Archivio Negroni. Questi sono solo alcuni dei luoghi aperti a Milano e in Lombardia, l’elenco completo si trova alla pagina del Fai Luoghi aperti in Lombardia.

Per quanto riguarda il Veneto, invece, tra i luoghi aperti troviamo il Parco della Pace a Portogruaro, Negozio Olivetti a Venezia, Villa Bosconi Bertani, la Piazza Antenore di Padova e Villa da Ponte a Cadoneghe. E ancora, Vigonza e Villa Soranzo, la Chiesa di San Martino e Villa Querini a Pianiga, il parco storico di Villa Zilieri e Santorso. Qui si trova tutto l’elenco dei luoghi aperti in Veneto.

Luoghi aperti in Emilia Romagna e Toscana

A Bologna sarà aperto Palazzo Fava da San Domenico, Palazzo Alidosi e Ponte degli Alidosi, Palazzo Boncompagni e Palazzo Davia Bargelllina, il muro dipinto di Dozza e la passeggiata degli Artisti a Dozza, Oasi del Quadrone a Medicina, Palazzo Trotti Mosti a Ferrara e Palazzo Giulio d’Este. Saranno aperti anche la Passeggiata Naturalistica lungo i meandri del fiume Ronco, l’Abbazia di San Colombano, Bobbio e l’ex convento di San Francesco, i Chiostri di San Paolo a Parma e il Sentiero d’Arte Torecchia. L’elenco completo è disponibile alla pagina dedicata all’Emilia Romagna.

Infine, in Toscana, il Fai aprirà i seguenti luoghi. Porto Ercole a Monte Argentario, la Centrale Termica della Stazione di Santa Maria Novella a Firenze, la Chiesa di Santa Caterina a Lucca, la Certosa di Calci, il Borgo di Larciano (Pistoia), i luoghi di Leopardi a Pisa, la Quercia delle Checche in Val d’Orcia, Anfiteatro di Volterra, il borgo di Montemurlo e Castagno di Piteccio a Pistoia. L’elenco completo alla pagina dedicata ai luoghi aperti in Toscana.

Vedi anche: Giornate Fai all’aperto, 27 e 28 giugno 2020: luoghi visitabili in tutta Italia

[email protected]