Giornate Europee del Patrimonio 2019, date e programma di tutti gli eventi in Italia

E’ dal 1991 che l’European Heritage Days racconta del proprio patrimonio culturale attraverso una serie di eventi a tema. Le Giornate Europee del Patrimonio proseguiranno anche quest’anno, come da tradizione nella seconda metà di settembre, e naturalmente l’Italia non sta certo a guardare.

GEP, Giornate europee del patrimonio

Il 21 e 22 settembre si replica quello che è ormai un appuntamento fisso con il proprio patrimonio culturale.

Come dicevamo, anche l’Italia non può certo esimersi dal partecipare a questo evento, in quanto a cultura e storia ne abbiamo da vendere. Nel prossimo weekend quindi appuntamento in musei e altri luoghi culturali al costo simbolico di un euro per celebrare quello che è da sempre il nostro patrimonio principale, la cultura.

Il titolo dell’anno rappresenta anche quello che è il tema portante di questa edizione, e in fondo, delle edizioni di sempre: “Un due tre… Arte! – Cultura e intrattenimento”. Alle Giornate Europee del Patrimonio possono partecipare tutti i luoghi della cultura statali e non statali. Ricordiamo infatti che tutti possono richiederne l’autorizzazione, basta presentare domanda al polo museale regionale, per una valutazione. Ecco alcune info in merito, relative ad alcuni comuni che già da tempo si sono attivati per l’iniziativa.

nella Regione Val D’Aosta potranno prendere contatto con il Polo museale del Piemonte;

– nelle Province autonome di Trento e di Bolzano potranno prendere contatto con il Polo museale del Veneto;

– nella Regione Sicilia potranno prendere contatto con la Soprintendenza archivistica

Infine, ecco un link di riferimento per tutti gli appuntamenti ufficiali delle Giornate Europee del Patrimonio già presenti nel programma di quest’anno.

