Giornata nazionale dimore storiche, in quali città si celebra

Torna un appuntamento che coinvolge tutto il paese, stiamo parlando della giornata nazionale delle dimore storiche. L’evento è in programma per domenica 21 maggio, un’occasione da non perdere per tutti coloro che amano godersi le bellezze di questo nostro grande paese. Vediamo quali sono le attrazioni imperdibili da nord a sud.

Una nuova edizione imperdibile

È giunta alla tredicesima edizione la giornata nazionale delle dimore storiche. Tra castelli, parchi, ville, palazzi e giardini sono ben 500 i beni storico artistici che si potranno visitare in questa giornata ricca di cultura e bellezza. Ma quali sono le cose da vedere dal nord al sud del paese? Ecco una breve ma esaustiva carrellata dei posti più belli da visitare per questa occasione:

Castello San Salvatore : si trova a Susegana, nella Marca Trevigiana, ed ha 8 secoli di storia. Fondato dalla famiglia Collalto, è stato un’inespugnabile fortezza in età medievale, mentre durante il Rinascimento è diventato una residenza per i facoltosi dell’epoca.

: si trova a Susegana, nella Marca Trevigiana, ed ha 8 secoli di storia. Fondato dalla famiglia Collalto, è stato un’inespugnabile fortezza in età medievale, mentre durante il Rinascimento è diventato una residenza per i facoltosi dell’epoca. Cortili aperti a Bergamo : una giornata davvero speciale quella che si prepara nella città lombarda in occasione della giornata nazionale delle dimore storiche. Per l’occasione si aprono le porte di Palazzo Terzi, di Palazzo Radici e della Domus Magna in Città Alta; di Palazzo Agliardi e Palazzo Monzini-Rodeschini in via Pignolo; e ancora, aprono i cortili dell’Accademia Carrara e di Villa Grismondi Finardi e Villa La Gargana in periferia.

: una giornata davvero speciale quella che si prepara nella città lombarda in occasione della giornata nazionale delle dimore storiche. Per l’occasione si aprono le porte di Palazzo Terzi, di Palazzo Radici e della Domus Magna in Città Alta; di Palazzo Agliardi e Palazzo Monzini-Rodeschini in via Pignolo; e ancora, aprono i cortili dell’Accademia Carrara e di Villa Grismondi Finardi e Villa La Gargana in periferia. Cortili aperti a Lecce : anche al sud l’iniziativa denominata Cortili aperti non delude. Nella città pugliese saranno addirittura 60 i palazzi disponibili ad essere visitati.

: anche al sud l’iniziativa denominata Cortili aperti non delude. Nella città pugliese saranno addirittura 60 i palazzi disponibili ad essere visitati. Palazzo Sorbello, Umbria : è la nobile dimora dei Marchesi Bourbon di Sorbello, del XVII secolo. Al suo interno si possono ammirare tanti quadri.

: è la nobile dimora dei Marchesi Bourbon di Sorbello, del XVII secolo. Al suo interno si possono ammirare tanti quadri. Fortezza della Brunella, Toscana : torniamo nel settentrione per un altro luogo storico risalente al XVI secolo.

: torniamo nel settentrione per un altro luogo storico risalente al XVI secolo. Rimaniamo sempre in Regione per gli itinerari di Firenze. Saranno circa 120 i luoghi da visitare gratuitamente. Tra i più attrattivi l’Antica Torre di via Tornabuoni e il Giardino San Francesco di Paola.

Giornata nazionale dimore storiche, cosa visitare?

Il nostro excursus dedicati ai luoghi storici del nostro paese da visitare gratuitamente per la giornata nazionale delle dimore storiche programma domenica 21 marzo ci porta poi alla fase finale della nostra carrellata.