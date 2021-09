Giornata del panorama FAI 12 settembre: elenco luoghi visitabili e costo biglietti

Il 12 settembre 2021 sarà la giornata del panorama che Fai ogni anno dedica ai paesaggi che ci circondano cercando di promuoverli. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Zegna in tredici beni del Fondo Ambiente Italiano più l’Oasi Zegna a Trivero in provincia di Biella (Piemonte). Ecco allora l’elenco dei siti visibili ed il costo dei biglietti.

Elenco luoghi visitabili per la Giornata del Panorama Fai del 12 settembre

Il 12 settembre per la Giornata del Panorama Fai si potrà trascorrere una giornata godendo del paesaggio del Castello di Masino (Caravino, Torino) con visita al parco e degustazione di vini canavesani. Gli iscritti Fai pagheranno il biglietto 6 euro mentre gli altri 20 euro. Ci saranno però anche riduzioni.

Si potrà visitare il paesaggio circostante a Villa Flecchia (Magnano, Biella) con ingresso e partecipazione al workshop ad offerta libera ed il paesaggio che circonda Torre del Soccorso (Tremezzina, Como). Per quest’ultima si legge sul sito Fai l’accesso sarà consentito solo con Green Pass e la visita sarà a contributo libero. Ci saranno poi visite guidate dentro e fuori le mura del Castello di Avio a Sabbionaria d’Ario (Trento). Gli iscritti Fai e i residenti nel comune di Avio non pagheranno nulla mentre il ticket intero costerà 8 euro ma ci saranno riduzioni.

Tra i luoghi visitabili, segnaliamo il paesaggio che circonda la Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Padova). I biglietti per l’ingresso al parco e alla villa saranno gratuiti per gli iscritti Fai mentre a prezzo pieno costeranno 11 euro. Ci saranno riduzioni anche in questo caso. E ancora, si potrà trascorrere la giornata godendo del paesaggio che circonda l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli. Si pagherà per il biglietto ingresso abbazia + visita guidata 6 euro (iscritti Fai) e 13,50 euro per ticket intero ma ci saranno riduzioni.

Giornata del panorama Fai: ecco i luoghi visitabili

Indispensabile Green Pass.

A punto Mesco Levanto (Spezia) l’appuntamento è al Podere Casa Lovara con contributo per la sola visita al podere di 3 euro per iscritti Fai e 6 per gli altri (ci saranno anche riduzioni). Si potranno poi scoprire le meraviglie dell’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (Macerata) con obbligo Green Pass. Con Fai l’entrata non costerà nulla, il biglietto intero costerà 8 euro ma ci saranno riduzioni.

Si potrà visitare il bosco di San Francesco ad Assisi con prezzi diversi: escursione 15 euro per soci Fai e 18 euro intero mentre visita guidata 8 euro per iscritti Fai, 10 euro intero e 8 ridotto. E ancora con Green Pass il parco della Villa Gregoriana a Tivoli con prezzo di 6 euro soci Fai e 14 euro ticket intero ma ci saranno riduzioni.

E ancora, sarà visitabile la Baia di Ieranto a Massa Lubrense (Napoli) con costo biglietto 18 euro per iscritti Fai per trekking alba e tramonto e 22 euro intero ma con possibili riduzioni. Per tutte le altre visite consultare il sito Fai.

Ad Assemini (Cagliari) si potranno visitare le Saline Conti Vecchi con ticket di 5 euro per iscritti Fai e 12 euro per gli altri (ci saranno riduzioni). Infine la Batteria Militare Talmone a Palau Sassari con prezzo di 10 euro per iscritti Fai e 20 euro per ticket intero (ci saranno riduzioni) e l’Oasi Zegna a Trivero Biella. Il contributo a Fai sarà di 10 euro con riduzioni. Per informazioni su prenotazioni e riduzioni biglietti, consultare pagina ufficiale Fai.

[email protected]