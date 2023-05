Il gelato più costoso del mondo è giapponese e costa 6.211 euro a pallina

Il titolo parla chiaro, il gelato più costoso al mondo è giapponese, ed è appena entrato nel Guinness dei primati per aver superato tutti gli altri. Ma sarà proprio così? Benché, come dicevamo, dal titolo la notizia è già bella che finita, c’è ancora molto da dire. Innanzitutto, perché costa così tanto (ben 6211 euro a pallina), quali sono le sue caratteristiche e soprattutto… quali altri gelati possono dargli filo da torcere in merito al prezzo?

Dal Giappone con gusto

Si chiama Byakuya ed è il gelato più costoso al mondo. Una sola pallina costa 6211 euro. Il gelato è stato realizzato dall’azienda giapponese Cellato con la collaborazione dello chef Tadayoshi Yamada. A quanto pare già la realizzazione è stata un bel po’ complicata, o quanto meno lunga. Per realizzarlo infatti c’è voluto oltre un anno e mezzo. Il processo si è rivelato essere particolarmente lungo per permettere a tutti gli ingredienti di amalgamarsi perfettamente tra di loro. Parliamo quindi di arte culinaria allo stato puro. Del resto con la presenza di un chef come Tadayoshi Yamada non poteva essere altrimenti.

A dire il vero, l’esperto in questione è salito alla ribalta dalle nostre parti solo per questo particolare gelato, mentre non ci sono sul web altre notizie relative al suo lavoro. Pare comunque che in patria sia particolarmente stimato.

Ma cosa rende questo gelato così costoso, al parte la lavorazione incredibilmente lunga e complessa? In realtà il suo pregio deriva tutto dagli ingredienti. Stiamo parlando del tartufo bianco di Alba, il Parmigiano Reggiano e il sake kasu. Ebbene sì, c’è un gelato con il parmigiano reggiano Naturalmente, non troveremo il nostro famoso formaggio grattugiato sul prodotto, bensì miscelato insieme agli altri ingredienti, al fine di creare un vero e proprio nuovo gusto. Il Byakuya è infatti un gelato davvero particolare. Non stiamo parlando di una semplice accozzaglia di diversi gelati messi insieme, ma proprio di un nuovo gusto. Ma sono giustificati gli oltre 6000 euro per una singola pallina di questo gelato? Se siete scettici, forse la presenza di un ulteriore ingrediente potrebbe quantomeno farvi storcere di meno il naso.

Prelibatezze a prezzi folli

Stiamo parlando della foglia di oro. In questo caso, la foglia è commestibile, quindi si può tranquillamente mangiare.

Siamo sicuri che quello appena descritto sia il gelato più costoso al mondo? In realtà, no. Se vogliamo mantenerci a costi accessibili, c’è il Truffle Ice Cream che costa 90 dollari. Mentre il Mauboussin Mega Sundae costa ben 590 dollari. Si sale ancora di prezzo quando si parla del famigerato Black Diamond, il cui prezzo è di 800 dollari. Il Victoria Ice Cream arriva invece a 1000 dollari. Insomma, fin qui possiamo dire che il Byakuya è effettivamente il gelato più costoso al mondo. Ma che dire allora del Frozen Chocolate Haute? Abbiamo cacao, latte, tartufo e panna montata, ricoperto di oro a 23 carati. Il tuto servito in un calice placcato in oro. Il prezzo? 25 mila dollari.

Per non parlare dell’Absurdity Sundae? Il prezzo è di 55 mila dollari. In questo caso però il prezzo comprende il pacchetto completo, ossia il volo in Tasmania, il pernottamento in hotel e la preparazione live del gelato davanti al cliente. Se vogliamo però davvero battere tutti, ecco lo Strawberries Arnaud. Il prezzo è di 1,2 milioni di euro. Follia? Non proprio. Il gelato è sicuramente buono, visto che le fragole e la vaniglia sono sapientemente preparati. Occhio però alla sorpresosi, ossia un diamante da 4,7 carati. Ecco perché costa così tanto.

Il gelato più costoso al mondo

Insomma, benché esistano altri gelati che arrivano a somme decisamente più alte, quello giapponese è effettivamente un prodotto da Guinness. Innanzitutto, stiamo parlando di un vero e proprio nuovo gusto, e secondaria cosa, benché non manchi la foglia di oro, ciò che effettivamente si fa pagare non è il lusso e le possibili sorprese presenti negli altri gelati, ma proprio la lavorazione e gli ingredienti in sé.

ecco perché può definitivo ila buon diritto.