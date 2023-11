Spremere la gallina dalle uova d’oro è la caratteristica di tutti i grandi imprenditori e anche Game of Thrones non fa eccezione. Dopo aver fatto incetta di premi e di soldi, ora HBO, il network che ha prodotto la fortunata serie, lancia il nuovo programma. Sono ben 8 gli spin-off che si aggiungeranno alla saga principale. E tutti, lo sperano i produttori, possono fare potenzialmente un mucchio di soldi.

Un mondo sterminato

Il fantastico mondo creato da George R.R. Martin sta per diventare ancora più grande.

Chi ha letto i libri (e spera che un giorno verranno completati) sa che molto c’è ancora da raccontare e che in realtà Planetos ha una ricchezza di dettagli che si presta davvero a infinite trasposizioni. Ora però anche la saga televisiva sta per arricchirsi ulteriormente, e forse è stato grazie al successo di House of the Dragon che la HBO ha deciso di rilasciare nuovi spin-off. Naturalmente, non è solo per far felici i fans che tali opere vengono trasposte dal libro al cinema (o alla televisione), ma dalle previsioni di incassi che gli esperti analisti offrono. Del resto, la saga principale ha fruttato un bel po’ di soldini alla. Se vi state chiedendo quanto ha incassato, sappiate che solo le ultime 3 stagioni hanno portato complessivamente ben 6 miliardi di dollari nelle casse dei produttori.

Insomma, quando si parla di Game of Thrones si parla di una serie tv dal successo senza precedenti ed è naturale quindi che i dirigenti del network televisivo vogliano sfruttare ulteriormente la cosa. Di solito in questi casi si procede con dei sequel, ma visto che nella mente del creatore Martin, ciò non è previsto, allora ecco che si vanno a raccogliere informazioni laterali o dal passato. È stato questo il caso di House of the Dragon, che appunto racconta eventi accaduti centinaia di anni prima delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, andando a sviluppare ulteriormente i personaggi che hanno preso parte alla cosiddetta “danza dei draghi”.

Game of Thrones, gli altri spin-off

In attesa della seconda stagione della saga dei Targaryen, HBO lancia altri spin-off. Di quali si tratta? Al momento si tratta di progetti che sono in fase di pre-produzione. Ciò significa che non è stato ancora concesso il via libera alla produzione vera e propria, la quale comprende l’inizio delle riprese per il primo episodio, comunemente detto pilota. L’unico spin-off che ha invece avuto già il via libera ed è entrato ufficialmente in produzione è Il Cavaliere dei Sette Regni. Si tratta di una serie a cartoni animati che vedrà protagonista Duncan ed Eggs, e si svolgerà ancora una volta negli anni che hanno preceduto gli eventi raccontati nella serie principale. Insomma, un altro prequel che arricchirà ulteriormente la Lore della saga televisiva.

Non si sa invece molto di concreto sulle altre produzioni attualmente al vaglio. Tempo fa si era parlato di una serie con protagonista Jon Snow e probabilmente questa sarebbe stata l’unica serie sequel del franchiste originale. Questo perché secondo indiscrezioni avremmo visto il personaggio affrontare e insidie oltre la barriera dopo quanto accaduto negli episodi della serie principale che lo hanno visto finire in esilio. Come detto, nulla di ufficiale però è stato confermato in merito a questo progetto e la speranza è che almeno la HBO non prenda esempio proprio da Martin e quindi non ci metta troppo tempo a completare i vali spin-off.

