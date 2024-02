Tutto il mondo è paese, e anche le confessioni di una ex ladra inglese possono esserci di grande aiuto per evitare i furti nella nostra casa. Quella dei cosiddetti topi d’appartamento è una piaga che investe anche il nostro paese, soprattutto in alcune zone e in particolare modo in alcuni periodi dell’anno. Durante l’estate infatti i furti aumentano, poiché lasciamo i nostri appartamenti per andare in vacanza. Ma come fare per evitarli? Esistono alcuni trucchetti per scongiurare tale pericolo?

L’esperienza di una pentita

Jenny Radcliffe ha avuto una adolescenza non proprio facile.

Cresciuta anegli anni 80 ha deciso di sbarcare il lunario effettuando con gli amici alcuni furti negli appartamenti. Inizialmente la sua avventura era iniziata per vincere la noia e per fare qualcosa di proibito e allo stesso tempo divertente: “C’era una grande e vecchia casa vuota, una bellissima abitazione. Ci mettevamo alla prova per vedere se potevamo entrare, non per rubare nulla. Solo per dare un’occhiata in giro perché eravamo annoiati”. La donna ha raccontato la sua esperienza sulla testata iNews, e quella che inizialmente era solo una bravata per ammazzare il tempo, si è trasformata in poco tempo in un vero lavoro, tanto che è diventata unache veniva incaricata per svolgere alcuni forti domestici.

Quel che interessa noi però sono le possibili dritte che la sua esperienza può fornirci. Oggi infatti Jenny si è pentita di quanto fatto, e ha deciso di svelare alcuni trucchetti per mettere in guardia i cittadini dei rischi che corrono nei propri appartamenti. A dire il vero, ancora oggi Jenny svolge tale incarico, ma lo fa in perfetta legalità. Come è possibile? In pratica, le aziende la assumono per “rubare” nelle proprie strutture, nel senso che viene incaricata di testare i sistemi di sicurezza di tali aziende, senza poi portare via nulla.

Furti in casa, come evitarli?

Se però riesce a fare irruzione, vuol dire che i sistemi antifurto utilizzati non sono adeguati. Come dicevamo, però, quel che è particolarmente utile a noi lettori, è scoprire quali sono ida utilizzare per scongiurare tali furti, o quanto meno ridurne i rischi.

Per l’occasione Jenny ha stilato sei consigli che si possono mettere in pratica per evitare di essere derubati. Il primo consiglio da mettere in pratica è quello di prestare la massima attenzione ai social. Pubblicare sui propri social che si sta per partire in vacanza, equivale a dire ai ladri che è giunto il momento di svaligiare il proprio appartamento, visto che è sta per rimanere incustodito. Se i social infatti possono essere un ottimo strumento da utilizzare anche per vendere abiti usati, lo è senza dubbio anche per i malviventi, i quali cercano di raccogliere informazioni sulle loro potenziali vittime. Il secondo consiglio invece riguarda le telecamere di sicurezza che vengono istallate fuori. Purtroppo gli hacker sono in gradi di comprometterle e quindi affidarsi ciecamente a loro può essere rischioso.

Il terzo consiglio riguarda invece gli attrezzi che possiamo lasciare fuori dall’appartamento. Se lasciamo una scala, ad esempio, può essere usata per raggiungere una finestra o un balcone al piano superiore, quindi meglio evitare di lasciare in giro attrezzi che possano facilitare il compito dei ladri. C’è poi chi lascia le chiavi alla domestica o al vicino. Sicuri di potersi fidare ciecamente? In caso contrario, meglio evitare. Un consiglio particolarmente interessante sarebbe poi quello di simulare la presenza di abitanti nell’appartamento. Oggi ci sono gli assistenti vocali che possono fare questo e altro. Basterebbe dire loro di accendere le luci in determinate ore della giornata, oppure di riprodurre musica. In questo modo, i ladri da fuori penseranno che la casa non è incustodita.

I punti chiave…

ladra di professione svela alcuni trucchetti per evitare i furti in casa;

evitare di postare sui social che stiamo partendo per le vacanze è uno di questi;

lasciare le chiavi di casa solo a persone fidate;

utilizzare assistenti virtuali per simulare la presenza di persone in casa, così da scoraggiare i ladri.

Il sesto e ultimo suggerimento invece è quello di investire in un buon sistema di illuminazione esterno ed evitare di impiantare alberi. I ladri hanno bisogno di punti in cui nascondersi per sentirsi sicuri in caso di pericolo, e sarebbe meglio non fornirglieli.