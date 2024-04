Si aggiorna ancora la classifica dedicata ai fumetti più costosi, stavolta l’asta è stata generosa verso un altro supereroe storico e il valore della copia portata all’asta è arrivata addirittura a 6 milioni di dollari sancendo quindi un nuovo record. Di quale stiamo parlando? Ma naturalmente della prima apparizione del primo supereroe, ovvero Superman.

Superman batte ancora Spider-Man

Non c’è pace per i supereroi, sempre in guerra tra loro. Stavolta però la guerra è fatta a suon di quattrini, visto che si torna a parlare di aste.

I collezionisti possono contare su questi fenomeni per dare un senso alle loro collezioni compulsive, come ad esempio gli appassionati di musica che qualche mese fa si sono imbattuti nei vinili più costosi al mondo. Stavolta invece parliamo di fumetti. Nel 2021 Amazing Fantasy 15 era il più costoso al mondo. Stiamo parlando dell’albo che nel 1962 lanciò al mondo Spider-Man, ossia la prima apparizione dell’Uomo Ragno in quello spillato antologico. Presto ilavrebbe avuto una testata tutta per sé ma quel numero 15 rimane un oggetto di culto.

Il prezzo in quel caso era di 3,6 milioni di dollari e aveva superato proprio il supereroe della DC. Lo scorso anno però c’è stato il nuovo avvicendamento. A sfrecciare in testa a tutti è tornato Superman, ma stavolta con il primo numero della sua testata omonima, ovvero Superman 1. Si tratta di un fumetto uscito nel 1939, quindi un anno dopo il debutto del supereroe della Distinta Concorrenza. Ora però le cose cambiano di nuovo, perché il precedente record di 5,3 milioni di dollari è stato nuovamente battuto dall’uomo d’acciaio.

Fumetto più costoso di tutti

Siamo nel 1938 e la DC (all’epoca nota come National Allied Publications) decide di lanciare sul mercato fumettistico quello che viene unanimemente considerato il primo supereroe della storia in una raccolta di avventure dal titolo Action Comics.

I fumetti d’azione arrivano nelle edicole americane con il primo numero della testata e in esso appare l’uomo d”acciaio, Kal-El che solleva un’auto pronto a schiantarla altrove. Oggi è finita all’asta una delle copie originali uscite all’epoca e il suo valore è stato di. Ad aggiudicarsela un collezionista del Kansas che ora spera che tale trofeo possa salire ulteriormente di valore nei prossimi anni.

L’albo è stato valutato con un punteggio di 8,5 su 10 dagli esperti che si occupano di certificare il valore dei fumetti graduandoli con una serie di criteri. Si stima che all’epoca vennero pubblicate 200 mila copie di Action Comics 1, e che oggi ce ne siano in giro solo un centinaio e non tutte in buone condizioni. Naturalmente, ci riferiamo agli spillatini americani, e non certo alle stampe italiane (da noi arrivò comunque diversi anni dopo con il nome di Nembo Kid). Dunque, Superman, dopo aver battuto Spider-Man, batte anche se stesso e torna ad essere il fumetto più costoso al mondo. Del resto, stiamo pur sempre parlando di uno dei tre supereroi più amati di sempre (insieme al già citato Uomo Ragno e all’immancabile Batman). Chissà se un giorno l’uomo pipistrello potrà insidiare la classifica che vede in testa il cryptoniano.

I punti più importanti…