Quale appassionato della nona arte non vorrebbe non partecipare al Free Comic Book Day 2024? La frase fumetti gratis è un mantra per i collezionisti, ma naturalmente molto riguarderà i titoli proposti per questa edizione. Come ogni anno, le fumetterie verranno prese d’assalto dagli appassionati per accaparrarsi una copia gratuita degli albi proposti, vediamo di quali si tratta.

Free Comic Book Day 2024

Partecipazione condivisa per Edizioni BD e J-POP Manga, Coconino Press, Gigaciao e BeccoGiallo. L’obiettivo dichiarato è quello di avvicinare nuovi potenziali lettori al mondo dei racconti illustrati, meglio noti con il termine altisonante di graphic novel, ma da sempre conosciuti semplicemente come fumetti.

Spazio in questa categoria naturalmente anche ai manga, mentre latitano parecchio quest’anno i comics americani. Questo perchè non risulta la presenza di Panini quest’anno tra i partecipanti nel nostro Paese. All’estero, invece, si segnala la presenza soltanto di, uno spillatino che vedrà al suo interno una serie di mini capitoli dedicati ai supereroi meno noti della Casa delle Idee, soprattutto quelli appartenenti ad etnie minoritarie negli States, in perfetto stile inclusività.

Ma torniamo in Italia e partiamo innanzitutto dalla data, quella da segnare in calendario per il Free Comic Book Day 2024. L’evento si terrà sabato 25 maggio, un’occasione da non perdere per tutti coloro che vogliono andare a caccia di nuovi titoli. Come detto, si tratta di un evento annuale che ha ufficialmente lo scopo di avvicinare nuovi lettori al mondo dei fumetti, ma in realtà sappiamo bene che si tratta invece semplicemente di un modo per promuovere le nuove uscite lanciando alcune anteprime dedicate ai titoli che maggiormente smuoveranno il mercato di alcune case distributrici durante l’anno. Insomma, parlare di fumetti gratis per spillatini di poche pagine e numeri zero che fanno da preludio ai prossimi numeri tutto sommato è un evento che gli amanti del fumetto conoscono benissimo.

Fumetti gratis, i titoli previsti

Chi non conosce il Free Comic Book Day potrebbe pensare di fare un investimento a costo zero sperando che poi il fumetto portato a casa possa un giorno diventare particolarmente richiesto e valere quindi un sacco di soldi. Se state pensando a qualcosa tipo il primo numero di Action Comics del 1938, il fumetto che oggi vale 6 milioni di dollari, vi sbagliate di grosso. Ad ogni modo non mancano i titoli particolarmente importanti, su tutti probabilmente Il Corvo di James O’Barr, ma gli appassionati saranno catturati soprattutto dai diversi manga proposti quest’anno, ecco la lista dei 10 titoli del Free Comic Book Day 2024 in Italia, evento che sarà ospitato da Libraccio, Feltrinelli e le varie fumetterie sparse per il Paese che hanno deciso di partecipare all’iniziativa:

Guru Guru (J-POP Manga)

Magilumiere (J-POP Manga)

Nights (J-POP Manga)

Dandadan (J-POP Manga)

Smoking Behind the Supermarket –(J-POP Manga)

Il Corvo (Edizioni BD)

A Panda Piace… Capirsi (Gigaciao)

Roby il Pettirosso (BeccoGiallo)

Cresci piano pensa a me! (BeccoGiallo)

La Strada (Coconino Press)

Si chiude con quest’ultimo titolo presentato da Coconino Press e che sicuramente catturerà l’interesse anche di un pubblico più generalista, visto che si tratta della trasposizione a fumetti del famoso romanzo di Cormac McCarthy.

Riassumendo…