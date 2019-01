FS attiva piano neve al centro Nord, preallerta per oggi 23 gennaio, ecco le linee

Attivato il piano neve per la preallerta meteo, visto il maltempo previsto nella giornata di oggi, mercoledì 23 gennaio 2019. Le Ferrovie dello Stato si mettono in allarme e dà il via al nuovo piano neve e gelo per il centro Nord.

Maltempo, ecco il piano neve delle FS

A seguito del bollettino stilato dalla Protezione Civile, già nella giornata di ieri le Ferrovie dello Stato hanno fatto partire la preallerta, attivando il piano neve e gelo per il centro Nord. Le regioni interessate sono Lombardia, Emilia – Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, ma anche Sardegna, viste le intense ondate di gelo previste anche sull’isola. Per quanto invece riguarda Liguria e basso Piemonte, attivata la fase di emergenza lieve.

Le condizioni meteo annunciate ad inizio settimana facevano già presagire sostanziali disagi per i trasporti e per gli italiani in generale, nella giornata di domani, giovedì 24 gennaio, sono inoltre attese temperature ancora più basse, con maltempo praticamente su tutta l’Italia tra temporali, piogge e nevicate. Tornando all’offerta Ferroviaria, che comunque rimane invariata in tutte le altre regioni, ecco quindi le linee garantite per quanto riguarda Piemonte e Liguria, le due regioni più colpite dall’emergenza neve in questa giornata.

Si tratta del 70% dei treni regionali garantiti sulle seguenti linee, eccole: Genova-Busalla-Tortona, intera giornata (cancellata la relazione Busalla-Genova dalle ore 10:00); Genova-Acqui Terme, intera giornata; Arquata-Alessandria, intera giornata e Savona-San Giuseppe di Cairo, intera giornata (interessati treni delle linee Alessandria-Savona, Torino-Savona e Fossano-San Giuseppe di Cairo).

