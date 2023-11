L’annata è ormai al capolinea e le case editrici preparano il terreno per il prossimo anno. Per questo motivo, anche il Free Comics Book Day 2023 offrirà una serie di fumetti completamente gratis che potrete trovare nella vostra fumetteria e portarvi a casa senza spendere nemmeno un centesimo. Si tratta, naturalmente, di una importante strategia di marketing che cerca di invogliare il lettore verso le nuove saghe in arrivo quest’anno.

Una serie di numeri 0

I cosiddetti prologhi, o numeri 0 sono ormai pronti.

Sta per andare in scena il nuovo Free comics book day 2023. La data in calendario è fissata per il primo dicembre, l’evento durerà fino al 10 dello stesso mese. Naturalmente, se volete assicurarvi tutti i fumetti gratis di questa nuova edizione, vi conviene farvi trovare pronti e non far esaurire le copie di albi disponibili nelle varie fumetterie del nostro paese. A tal proposito, proprio di recente è stata pubblicata una interessante analisi in merito alle vendite di fumetti nel nostro paese. Se ne evince che i guadagni stanno iniziando a crescere anche in questo settore. Per l’edizione di quest’anno, le casi editrici Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, saldaPress ehanno deciso di partecipare insieme, per questo motivo ampia scelta di albetti proposti da queste aziende.

Sono invece 310 le fumetterie che parteciperanno all’iniziativa. Si tratta di una percentuale molto alta, visto che nel nostro paese si contano poco meno di 450 fumetterie. In totale saranno 13 gli albi spillati che verranno dati gratis nei punti vendita aderenti all’iniziativa. Si tratta, come dicevamo, di albetti che offrono una sorta di anteprima su quelli che saranno poi gli eventi fumettistici più importanti del 2024. Avremo quindi come sempre un assaggio su ciò che accadrà nell’universo Marvel e in quello DC, ma ampio spazio anche ad altri titoli, come ad esempio le nuove proposte del mondo manga e non solo.

Free Comics Book Day 2023, tutti i fumetti gratis

Dopo aver archiviato il Lucca Comics 2023, gli appassionati di fumetti si concentrano ora sull’altro evento in programma a breve, il Free comics book day 2023. Gli amanti dei fumetti si sono svenati per portare a casa i propri pezzi da collezione a Lucca, e ora possono finalmente dedicarsi al risparmio, visto che invece i titoli che stiamo per elencarvi sono assolutamente gratis. Naturalmente, si tratta di spillatini disponibili fino a esaurimento scorte, quindi bisogna affrettarsi. Ecco di quali fumetti si tratta:

Knight Terrors Special (Panini Comics)

Marvel’s Voices 2023 (Panini Comics)

A Vicious Circle (Panini Comics)

Make The Exorcist Fall In Love (Panini Comics)

Dal Mondo di Topolino: Zio Paperone e la Lampada Bisestile / Topolino fuori dai radar (Panini Comics)

X6 – Crucisix (Star Comics)

Marriagetoxin (Star Comics)

Kaiju Girl Caramelise (Star Comics)

Sin City (Star Comics)

#Justkilling (Star Comics)

GEA (Sergio Bonelli Editore)

Damn Them All (saldaPress)

Se La Mia Idol Preferita Arrivasse al Budokan, Morirei (saldaPress)

Come detto, sono 13 i titoli presentati per questi nuovo Free Comics Book Day 2023, su tutti spiccano però inevitabilmente i due eventi statunitensi, ossia quelli tardati DC e Marvel. Se la Casa delle Idee dà spazio alle seconde linee per una raccolta corale dedicata au supereroi minori (anche se comunque ormai famosi grazie al MCU, che Shang Chi e Monica Rambeau, dall’altra abbiamo la Distinca Concorrenza che mette i suoi principali supereroi contro una minaccia ignota, la quale cercherà di sfruttare le paure dei primi per avvantaggiarsi nella sua battaglia. Il titolo più interessante però è senza dubbio Sin City di Frank Miller, il quale viene lanciato da Star Comics in una nuova edizione assolutamente imperdibile.

