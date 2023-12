Una molecole che può salvare il pianeta. La vita di Mathieu Flamini è completamente cambiata, o forse semplicemente non lo conoscevamo. Abbiamo apprezzato il calciatore, ma adesso è l’uomo a venire fuori. Dopo aver indossato le maglie di Arsenal e Milan, il francese è diventato amministratore delegato della GfBiochemicals, una società che offre un’alternativa di origine vegetale al petrolio.

L’oro nero non è più buono. La sostenibilità è diventata l’argomento forse più importante del nostro tempo e tutti ormai si fa in nome di un ambientalismo che rischia sempre più di pagare dazio per le nostre scelte.

Trovare un’alternativa al petrolio diventa una delle corse più importanti, ma a quanto pare Flamini l’ha trovata. Durante i suoi anni proprio a Milano, Flamini ha conosciuto Pasquale Granata, un imprenditore di Caserta, con il quale ha poi fondato l’azienda in questione. La passione e sensibilità di Flamini verso tematiche di questo tipo è quindi cosa che affonda le radici nel passato. L’ex calciatore inha infatti ricordato di essere cresciuto con i documentari di Jacques Cousteau:

L’esperienza che però forse più di tutte lo ha fatto interessare del problema è stata la sua visita in Groenlandia, dove ha visto i ghiacci scegliersi davanti ai suoi occhi:

“Quando ero al Milan ho incontrato le persone giuste con cui condividere la mia preoccupazione e la voglia di fare qualcosa di concreto per cambiare le cose. Quando avevo 12 anni non sarei mai sceso in piazza per difendere la natura. Le nuove generazioni hanno invece capito che bisogna agire e in fretta. Sono stato in Groenlandia con una spedizione di scienziati e ho visto coi miei occhi cosa comporta l’innalzamento delle temperature. I ghiacci si scioglievano davanti a noi. Intere città finiranno così sotto i mari. Non possiamo più dire che non sapevamo”.