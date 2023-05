Finalisti Amici 2023, quanto hanno guadagnato Wax, Angelina, Isobel e Mattia

Qualche sera fa si è conclusa la nuova edizione di Amici 2023 e per i quattro finalisti che vi hanno partecipato ora si aprirà una carriera che, si spera, possa dare loro fama e successo economico. Ma è già possibile fare un po’ di conti in tasca. Molti appassionati del talent show si stanno infatti chiedendo quanto hanno guadagnato Wax, Angelina, Isobel e Mattia per aver partecipato a questa nuova edizione. Ecco i premi che sono stati loro elargiti.

Al vincitore il premio più alto

Com’è giusto che sia, a raccogliere il montepremi più alto è stato il vincitore Mattia Zenzola. Il ballerino ha convinto tutti e si è aggiudicato il primo posto. Ma quanto ha guadagnato grazie a questo successo nella finale di Amici 2023? Il premio in denaro per lui è stato di ben 157 mila euro. Il primo classificato non è però l’unico ad aver portato a casa un sostanzioso riconoscimento economico. Il montepremi del programma è stato infatti suddiviso in base a una serie di parametri che hanno permesso a tutti e quattro di tornare a casa con un riconoscimento in denaro. Come detto, però, per Mattia è arrivato quello più corposo.

Il ballerino di latino americano , allievo di Raimondo Todaro, ha incassato 150 mila euro per la vittoria. A tale somma vanno aggiunti 7 mila euro arrivati dallo sponsor Marlù.

Il secondo posto è invece andato ad Angelina Mango, la quale si porta a casa 120 mila euro. Anche in questo caso ci sono da aggiungere i 7 mila euro dello sponsor Marlù, portando quindi la cifra complessiva a 127 mila euro. La cantante ha inoltre ottenuto il premio della critica e quello della radio. A completare il podio c’è Isobel Kinnear, la quale si porta a casa 37 mila euro (30 mila dalla TIM e 7 mila da Marlù).

Premi anche fuori dal podio

Per la ballerina di Alessandra Celentano però c’è anche da considerare i tre contratti di lavoro che le permetteranno di continuare la sua carriera, sia in Italia che all’estero.

I finalisti di Amici 2023, come per ogni edizione, erano quattro, ed è giusto che anche chi è finito fuori dal podio riceva il riconoscimento per la partecipazione alla prestigiosa finale. Il quarto classificato è stato il cantautore Wax che, guidato da Arisa, ha saputo comunque emozionare i telespettatori con le sue performance. A lui sono andati il premio Oreo e il premio Marlù per un totale di 27 mila euro (20 mila più 7 mila). Questi dunque i riconoscimenti economici assegnati ai quattro finalisti.

Naturalmente, la soddisfazione più grande è stata riservata proprio al ballerino Mattia, il quale non era nuovo del programma. Mattia infatti aveva partecipato anche all’edizione dello scorso anno, ma in quella occasione si era infortunato ed era stato costretto ad abbandonare il talent show. Per lui, dunque, una grande rivincita, ma bisogna certamente ringraziare anche gli organizzatori del programma che gli hanno permesso di tornare in pista e rimettersi in discussione.

Finalisti Amici 2023, la classifica

Insomma, non sarà come il nuovo contratto di Dior per Johnny Depp, ma i guadagni in denaro riservati ai finalisti sono comunque degni di nota. Ricapitoliamo quindi quali sono stati i premi e la classifica finale di questa nuova edizione di Amici 2023 andata in onda domenica 14 maggio su Canale 5: