Finale Euro 2020: dove sono vietati i maxischermi per vedere Italia-Inghilterra, ecco le città interessate

Domenica a Wembley la Nazionale di calcio italiana si gioca il titolo di campione d’Europa contro i padroni di casa inglesi. Per l’occasione, a differenza di quanto accaduto durante gli altri match, in Italia le amministrazioni locali sono pronte a intervenire con misure restrittive al fine di evitare pericolosi assembramenti prima, durante e dopo la finale. Ecco le città italiane che hanno ordinato il divieto di installare maxischermi in luogo pubblico per la giornata di domenica 11 luglio, data nella quale l’Italia affronterà l’Inghilterra nella finale di Euro 2020.

Maxischermi vietati a Bari per Euro 2020

Il Comune di Bari ha comunicato ai presidenti dei municipi di “vietare l’utilizzo di maxischermi in luogo pubblico al fine di evitare assembramenti”. Pier Luigi Lopalco, noto epidemiologo e oggi assessore alla Salute, ha spiegato come sia indispensabile per un evento come quello di domenica “affidarsi al buon senso generale, al buon senso del pubblico”.

Inoltre, Lopalco ha ricordato che in caso di assembramento di migliaia di persone è buon senso indossare la mascherina, a maggior ragione dopo che “l’abbiamo portata per un anno”. In conclusione del suo intervento, l’attuale assessore alla Salute ha aggiunto che “l’unico modo per riprenderci la nostra vita” sia quello di fare il vaccino “senza qualunque tipo di esitazione”, specificando che non appena si ha la possibilità di ricevere la prima dose è importante andare a vaccinarsi.

Niente maxischermi in piazza in Veneto, a Treviso divieto esteso anche ai bar

I Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica nei capoluoghi della Regione Veneto vanno nella stessa direzione presa dal Comune di Bari: stop agli schermi in piazza.

Venezia, Treviso, Verona, Rovigo sono allineate per il no, mentre a(piazza dei Signori) l’ingresso sarà gestito su prenotazione. Anche Belluno ha preferito mantenere il, scegliendo come location il parco di Lambioi, in riva al Piave. Resta un punto di domanda invece quanto farà Padova: la decisione finale dovrebbe essere presa entro la giornata in cui vi stiamo scrivendo, venerdì 9 luglio.

