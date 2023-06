Film più costosi della storia, la classifica delle pellicole che sono costate di più

Se pensate che sia Avatar il film più costoso nella storia del cinema, vi sbagliate di grosso. La pellicola di Cameron vanta il maggior incasso di sempre, ma per quanto riguarda gli spendaccioni ci sono altri titoli che arrivano in cima alla classifica. Andiamo a scoprire di quali si tratta.

La classifica con la top 10

Lo scorso anno è arrivato il secondo capitolo di Avatar, La Via dell’Acqua, e gli appassionati hanno potuto ammirare un altro film di grande fascino, soprattutto per i costosi effetti speciali. Il primo capitolo vanta ancora oggi il primato tra quelli che hanno incassato di più, nonostante tale vetta sia stata insidiata per qualche tempo da Avengers Endgame. Ma quali sono i film più costosi di sempre? Al decimo posto abbiamo John Carter. Si tratta di un film che oggi è ricordato per essere stato un clamoroso fiasco, merito anche di un budget davvero super. Insomma, tanti soldi spesi e poco incasso in relazione. La realizzazione è costata 250 milioni, più 100 milioni per il marketing.

Al nono posto troviamo a parimerito Star Wars: L’ascesa di Skywalker e Solo: A Star Wars Story, entrambi costati 275 milioni, senza considerare la campagna marketing. Altro parimerito per la posizione successiva. Stiamo parlando di Justice League (la versione ufficiale, quella del 2017 di Josh Whedon) e Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo, entrambi costati 300 milioni di dollari. Per la pellicola con protagonista Johnny Depp, parliamo di un successo però anche di pubblico, con il terzo capitolo della saga che riscosse grandi consensi. Con la quinta posizione arriviamo finalmente ai colossi realizzati dalla Marvel. Per Infinity War, terzo capitolo della saga degli Avengers, la Disney e la Casa delle Idee misero sul piatto 325 milioni di dollari.

Film più costosi di sempre

Tutti ripagati da incassi stratosferici.

Siamo entrati nella zona super alta della classifica riservata ai film più costosi della storia del cinema. Chi abbiamo in quarta posizione? Ecco proprio Avatar La Via dell’Acqua, secondo capitolo della saga di Cameron. Il costo per la realizzazione è stato di ben 350 milioni di dollari. Torniamo alla Marvel per la terza posizione, quella che sancisce l’ingresso nel podio. Stiamo parlando di Avengers Endgame, film che ha chiuso la saga dei Vendicatori con la storica morte di Tony Stark e la sconfitta di Thanos. Il film è costato 356 milioni di dollari. Al secondo posto abbiamo invece Age of Ultron, ancora un film con protagonisti gli Avengers. Stavolta andiamo inedito nel tempo fino al 2015, anno in cui uscì il film, ancora diretto da Josh Whedon, lo stesso della Justice League a marchi DC e Warner Bros. La pellicola costò 365 milioni di dollari.

Ed eccoci finalmente giunti alla prima posizione. Chi c’è al primo posto dei film più costosi di sempre? Per molti potrebbe essere una sorpresa, ma le cifre parlano chiaro. La pellicola che è costata di più nella storia del cinema è Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare. Il film uscì nel 2011 e costò ben 378 milioni di dollari. Anche in questo caso però parliamo di uno sforzo ampiamente ripagato dagli incassi in tutto il mondo. Al momento quindi questo è il record relativo agli spendaccioni di Hollywood.

Riassumendo…