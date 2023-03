Film horror più spaventosi di sempre e quanto hanno incassato, c’è lo studio scientifico

Una succulenta classifica ci arriva grazie a un interessante studio scientifico. Ecco i 10 film horror più spaventosi di sempre. Scopriremo inoltre anche quanto incassato al botteghino. Vediamo di quali si tratta.

Film horror più spaventosi

Quali sono i film horror più spaventosi di sempre? Si può davvero fare una classifica oggettiva e decretare cosa ci fa più paura. In realtà, una risposta razionale e logica ci direbbe no, visto che la paura è appunto un sentimento estremamente oggettivo. Ci sono però, indubbiamente, elementi universali che rappresentano una paura condivisa, come ad esempio la Morte. Quando si parla di cinema, però, si parla di un’arte che, benché faccia comunque perno su concetti più o meno teorici, è rappresentata per immagini, quindi deve canalizzarsi in qualcosa di concreto e immediatamente percepibile. In questo contesto risultano particolarmente efficaci i bus, oggi più noti come jumpscare. Si tratta di quelle scene improvvise che ci fanno letteralmente urlare e saltare sulla sedia.

Lo studio è stato effettuato su un campione di 250 persone ed è stato pubblicato sul sito statunitense Broadband Choices. Ma ora bando alle chiacchiere e vediamo quali sono i 10 film horror più spaventosi di sempre secondo la scienza.

10 – The Conjuring 2

09 – Paranormal Activity

08 – A quiet Place part 2

07 – It Follows

06 – Terrified

05 – Hereditary

04 – The Conjuring

03 – Insidious

02 – Sinister

01 – Host

Questi i 10 titoli che hanno spaventato di più gli intervistati. In realtà l’elenco comprende altri 20 titoli, portando quindi a 30 la lista completa di film horror più spaventosi di sempre. Non mancano titoli anche più datati, come, Non aprite quella porta, Venerdì 13 e Nightmare, così come l’immancabile primo capitolo de L’Esorcista secondo molti ancora il film più terrificante di sempre.

Gli incassi delle pellicole più spaventose di sempre

Come dicevamo, però, si tratta di un concetto davvero soggettivo che si basa essenzialmente su una mera statistica.

Il piacere di farsi spaventare. Ebbene sì, da sempre l’uomo adora quell’adrenalina che la paura può provocargli, ammesso che sia una paura innocua, come appunto quella che può arrivare da un film. Insomma, uno spavento controllato e innocuo, ricordando sempre che si tratta solo di un film e che non vorremmo mai ci capitasse quel che sta vivendo il protagonista del film, un po’ come faceva il trailer de L’ultima casa a sinistra, ripetendo ossessivamente la frase: it’s only a movie (a proposito, è quasi uno scandalo che un film del genere non sia presente in classifica).

Insomma, andare al cinema per farci spaventare ci piace molto. Quanto hanno incassato quindi questi film?

10 – The Conjuring 2 (318.3 milioni di dollari)

09 – Paranormal Activity (193,3 milioni di dollari)

08 – A quiet Place part 2 (297,3 milioni di dollari)

07 – It Follows (14,8 milioni di dollari)

06 – Terrified (367 mila dollari)

05 – Hereditary (79,3 milioni di dollari)

04 – The Conjuring (319 milioni di dollari)

03 – Insidious (97 milioni di dollari)

02 – Sinister (77,7 milioni di dollari

01 – Host (443 mila dollari)

Questi gli incassi dei film horror più spaventosi di sempre. Insomma, non proprio cifre da film Marvel, ma comunque numeri decisamente interessanti al botteghino. È singolare notaresche però in classifica figurano anche pellicole che hanno incassato davvero poco, come l’argentino Terrified, e soprattutto Host che, nonostante non abbia raggiunto il milione, risulta al primo posto in classifica tra i più paurosi di sempre.