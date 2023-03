Film d’animazione, ecco i 10 cartoni animati che hanno incassato di più

Quali sono i maggiori incassi nella storia del cinema quando si parla di film d’animazione? Pellicole storiche che vanno oltre il semplice concetto di intrattenimento per bambini, ma che si rivelano essere cartoni animati capaci di intrattenere intere famiglie e, perché no, qualche volta anche spingere a riflessioni importanti. Ecco la top ten.

Film d’animazione col maggior incasso

La computer graphic ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, ma se dovessimo cogliere un precedessore che ha dato il là a tutto questo, potremmo identificarlo nel primo storico Shrek, ormai datato 2001. Ecco la classifica con i 10 film d’animazione che hanno incassato di più:

10 – Shrek terzo (2007) – (322,7 milioni di dollari, secondo l’inflazione oggi 408 milioni);

09 – Shrek (2001) – (267,6 milioni, che oggi equivalgono a 411,4 milioni di dollari);

08 – Toy Story 2 (1999) – (246 milioni, oggi sarebbero 416,1 secondo l’inflazione);

07 – Frozen, il regno di ghiaccio (2013) – (401 milioni in origine, oggi 427 milioni);

06 – Monster % Co. (2001) – (290 milioni in origine, oggi equivalenti a 429,3 milioni di dollari);

05 – Toy Story 3 (2010) – (415 milioni all’uscita, oggi sarebbero 454,1 milioni);

04 – Aladdin (1992) – (217,3 milioni, con l0inflazione attuale oggi equivalgono a 456,2 milioni di dollari);

03 – Alla ricerca di Nemo (2003) – (381 in origine, oggi 536 milioni di dollari);

02 – Shrek 2 (2004) – (441,2 milioni di dollari incassati in origine, con l’inflazione salgono a 618,1 milioni);

01 – Il re leone (1994) – (423 milioni in origine, oggi equivalgono a 775,5 milioni di dollari).

Le pellicole che hanno fatto la storia

Archiviata la classifica, andiamo ora a concentrarci su alcuni dei titoli più importanti di questo elenco. Come abbiamo visto, Shrek fa effettivamente la parte del leone, anche se al primo posto abbiamo un leone vero e proprio, ossia il primo storico Re Leone della Disney uscito nel 1994. Quando si parla di nuovi film di animazione, però, non si può non notare una netta differenza dovuti ai progressi della computer graphic. Forse però è improprio citare Shrek del 2001 come primo pioniere della nuova tendenza, visto che c’è una pellicola più datata che già mostrava grandi qualità tecnologiche.

Stiamo parlando di Toy Story 2.

Il paragone con il primo film uscito nel 1995 mostra chiaramente i grandi progressi fatti dal secondo titolo del 1999. In questo è evidente il grande lavoro fatto proprio dalla Pixar, società sempre del marchi Disney che ha mostrato davvero di andare verso l0infinito e oltre, superando quelli che erano i confini fin lì raggiunti dai cartoni animati. Non mancano poi pellicole anche più alte dal punto di vista dei contenuti, su tutti film d’animazione come Up del 2009 e WALL-E del 2008, pellicole che purtroppo però non compaiono in questa classifica dedicate ai migliori incassi della storia. È inoltre interessante notare che negli ultimi anni mancano grandi successi al botteghino, ormai completamente oscurato dal successo dei film Marvel e sostanzialmente dai cinecomics in generale.