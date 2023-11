Erano decenni che questo connubio faceva fantasticare gli appassionati italiani, ma solo ora Fiat Topolino e il Mickey Mouse della Disney si sono finalmente incontrati. È successo a Torino, nel famoso centro commerciale Lingotto, e l’evento non poteva che catturare anche l’attenzione di coloro che di automobili non se ne interessano.

Due icone pop a confronto

Non ce ne voglia l’azienda automobilistica torinese, ma senza dubbio quella della Disney è un’icona che travalica i confini. Mickey Mouse è un vero e proprio fenomeno planetario e lo è da circa un secolo.

La Fiat Topolino prese tale nome nell’immaginario collettivo proprio per alcune vaghe somiglianze con il personaggio dei cartoni animati (per quanto una macchina possa poi somigliare a un topo antropomorfo). Il suo vero nome è in realtà Fiat 500, ma come detto a furor di popolo, venne ribattezzata Topolino, tanto che poi la stessa Fiat dovette adattarsi ed accettare tale. Si è fatto un gran parlare del nuovo modello lanciato dalla casa Piemontese , e finalmente da alcune settimane è possibile acquistarla, ma stavolta c’è di più.

L’evento è stato celebrato al quarto piano della Pinacoteca Agnelli, al Lingotto di Torino, e finalmente la storica vettura made in Italy ha potuto incontrare il vero Topolino, il personaggio dei cartoni che ha fatto sognare per generazioni tutti i bambini. Per l’occasione tanti gli anniversari festeggiati. In primis quello di Walt Disney che è arrivato proprio a 100 anni. Mickey Mouse invece ne festeggia ben 95. Li accompagna la location di lingotti, arrivata anch’essa a un secolo di vita. I produttori Fiat non fanno mistero per la loro ispirazione, e ammettono di aver attinto a piene mani dall’immaginario disneyano per proporre il nuovo modello. Esso si caratterizza per le sue forme dolci ed estremamente simpatiche.

Fiat Topolino insieme a Mickey Mouse

L’obiettivo finale della casa piemontese con la Fiat Topolino era proprio quello di creare un connubio chiaro e subito evidente tra le due icone del passato.

“Le storie di FIAT e Disney hanno radici forti, entrambe festeggiano i 100 anni, e si intrecciano l’una all’altra. Vale lo stesso per le Topolino, l’icona Disney e la primissima Fiat 500, che hanno ispirato per decenni gli artisti, la street art e la moda. Abbiamo in comune molto più di un nome: il DNA, l’autenticità, ed entrambi condividiamo l’importanza di portare alle persone semplicità, calore e gioia. Ed entrambi vogliamo mostrare il mondo, e il futuro, con un sorriso e con ottimismo e parlare ad un pubblico più giovane. La nuova Fiat Topolino avrà dunque in questo contesto un ruolo importante, infatti nasce per portare alle persone una mobilità elettrica con un ‘sorriso’. Oggi sono orgoglioso di presentare il nostro tributo a Disney: cinque Topolino molto speciali e uniche, ispirate all’iconico personaggio Disney che ha dato il nome alla nostra Topolino negli anni Trenta“.

Un passato che però, pur conservando la sua aria vintage, continua ad affermarsi nel presente. A tal proposito,, CEO di FIAT e CMO Global di Stellantis, ha commentato:

Per l’occasione è stata allestita una mostra tutt’ora disponibile al Lingotto nella quale si possono ammirare i 5 nuovi modelli di Fiat Topolino lanciati dalla casa. Non c’è dubbio che tale connubio farà un gran bene alle strategie di marketing dell’azienda nostrana. anche l’altra parte della partnership si dice però soddisfatta dell’iniziativa. A riguardo Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italy & Turkey and Head of Studio Italy, ha dichiarato:

“Per noi è davvero un onore essere parte della cultura e dell’incredibile creatività italiana. Questo amore per l’Italia ci ha ispirati ad instaurare un rapporto basato sul rispetto e la fiducia sia con gli italiani che con FIAT. Siamo veramente onorati di poter celebrare il nostro centesimo anniversario con questo momento magico che unisce FIAT e Topolino ancora una volta, nello spirito della creatività e nel legame dell’amicizia”.

I punti chiave…