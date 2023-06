Fiat Topolino, la nuova arma per dare spinta al mercato elettrico

Ormai ci siamo, la nuova Fiat Topolino è pronta per dare una decisiva spinta al mondo delle auto elettriche. Si tratta di un’auto iconica per il nostro paese e la sua nuova versione si preannuncia già un successo. Se le previsioni dovessero essere confermate dai fatti, allora tutto il settore della mobilità elettrica e a zero emissioni ne trarrebbe giovamento.

L’iconica 500 del nostro paese

In principio era la Fiat 500, ma a furor di popolo divenne nota come Topolino. E stata prodotta dal 1936 al 1955, e ha segnato un’epoca. Oggi spera di poter proporre nuovamente quella dimensione ottimistica che contraddistingueva soprattutto gli anni 50, quelli post guerra che portarono al boom economico. La dolce vita di quel periodo potrebbe essere quindi riproposta con un’immagine tutta nuova, divertente e spumeggiante. Come all’epoca, anche oggi infatti si spera che la nuova 500 possa strappare un sorriso quando la si vede per strada, cosa che appunto fece sì che venisse ribattezzata Topolino. Con questa proposta dunque Fiat si prefigge di fornire soluzioni di mobilità urbana sostenibili e accessibili a tutti.

Il design simpatico e accattivante attirerà senza dubbio l’attenzione dei più giovani, ma allo stesso tempo potrà essere particolarmente adatta anche all’intera famiglia. È da tempo ormai che si parla dell’auto in questione, così come del problema delle auto elettriche, che nel nostro paese proprio non vogliono decollare. L’Italia infatti è ancora indietro rispetto ad altri paesi europei, ma c’è di più: secondo alcune analisi chi ha un’auto elettrica non è molto soddisfatto. Alla luce di tale analisi, infatti, appare abbastanza preoccupante l’intero scenario. Se infatti i possessori di queste vetture stanno provando un disagio a causa delle infrastrutture carenti, è difficile che la nuova Fiat Topolino possa risolvere la problematica.

Fiat Topolino, la salvezza dell’elettrico?

Probabilmente non basterà la nuova macchina targata Fiat per risollevare un mercato che stenta a decollare. Come dicevamo, infatti, il problema del nostro paese sembra essere altro, ossia la carenza delle infrastrutture. Molti possessori lamentano problemi a trovare punti di ricarica per la propria auto. Ciò significa che quindi il problema non sono le macchine in sé, ma il loro utilizzo nelle città. Si tratta quindi di un problema che la Topolino non potrà risolvere direttamente, a meno che le vendite non siano così alte da smuovere l’intero mercato e permettere ai diretti interessati di creare nuove infrastrutture. Ciò non toglie che comunque la montar di svecchiamento da parte di Fiat è ormai chiara ed è tutta incentrata verso l’elettrico.

Il lancio ormai imminente di Fiat Topolino porta infatti la casa piemontese verso un futuro fatto di visioni ecologiche e nel rispetto dell’ambiente, in perfetta correlazione con il loro nuovo motto: “It’s only green when it’s green for all”. Insomma, l’azienda sta facendo della nuova missione un vero e proprio must e il suo obiettivo è ormai chiaro. Lo scopo è quello di rivoluzionare la guida nelle città e rendere le sue auto più sostenibili e accessibili a tutti. La Fiat Topolino sembra quindi farsi portabandiera di tale rivoluzione. Sarà davvero una strategia vincente come lo fu quasi 100 anni fa? Ai posteri l’ardua sentenza.

In sintesi…