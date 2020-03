Festa del papà, perché festeggiamo il 19 marzo e altre curiosità

Come mai la festa del papà si celebra sempre il 19 marzo? E come nasce questa festa? Cerchiamo di rispondere a queste domande, semplici ma allo stesso tempo comunque affascianti.

Festa del papà, origini e curiosità

Nasce nel 20esimo secolo ed è complementare alla festa della mamma. Possiamo dire che quindi, per par condicio, entrambe le feste sono quasi nate insieme, così da omaggiare figure che recitano un ruolo decisivo all’interno della famiglia. Si fa invece molto più complesso e variegato il discorso relativo alla data scelta. Essa infatti varia sostanzialmente da paese a paese, anche se na possibile base che accomuna le varie nazioni, è quella religiosa.

Nei paesi di forte influenza cattolica infatti la festa del papà viene associata a San Giuseppe, ecco quindi spiegato perché tale ricorrenza cade sempre il 19 marzo. In questo giorno infatti si festeggia anche san Giuseppe, secondo il testo evangelico, il padre terreno di Gesù. Nei paesi di tradizione anglosassone invece si festeggia la terza domenica di giugno.

A dire il vero, nemmeno gli inglesi sanno bene perché scelgono tale periodo per omaggiare i papà, ma pare sia dovuto al fatto che una certa signora Sonora Dodd, fervente metodista della chiesa locale in West Virginia, chiese al pastore di sollecitare per introdurre una festa dedicata ai papà nei primi anni del 900, e simbolicamente scelse proprio giugno che era il mese del compleanno di suo padre. Pare quindi che gli inglesi, semplicemente, si siano ispirati a questo evento statunitense per festeggiare anche dalle loro parti. Nelle altre aree del mondo invece segue tradizioni locali che è praticamente impossibile riassumere.