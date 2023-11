Altroconsumo, l’associazione a difesa dei consumatori, ha fornito delle indicazioni su quali sono le migliori marche di ferro da stiro, aspirapolvere e scope elettriche. Proprio perché a questi tre prodotti non si potrebbe fare più a meno. Il motivo? Gli enormi benefici che offrono in termini di pulizia, manutenzione e cura dell’abbigliamento. Il primo, infatti, è essenziale per rimuovere le pieghe e mantenere gli abiti in modo ordinato e professionale. Vi immaginate di dover andare a lavoro con la camicia tutta sgualcita?

L’aspirapolvere consente invece di rimuovere polvere, sporco, peli di animali domestici e altri detriti dai pavimenti e dai tappeti garantendo un ambiente più pulito e salubre.

Infine le scope elettriche sono più piccole dell’aspirapolvere per cui adatte a una pulizia leggera e quotidiana. Rispetto agli altri, poi, sono più portatili e facili da maneggiare.

Quali sono allora le migliori marche?

La migliore marca: ecco qual è

Grazie ad Altroconsumo è possibile scoprire quali sono le migliori marche da tenere in considerazione se si vuole acquistare un ferro da stiro (con e senza caldaia), un aspirapolvere (con filo) e delle scope elettriche senza filo. Nella valutazione, l’associazione a difesa dei consumatori, ha considerato i risultati dei vari test effettuati e l’esperienza dei consumatori. Vi ricordate nell’ultima classifica dei migliori ferri da stiro tradizionali quale c’era al comando per Altroconsumo? Ebbene, il Rowenta Dw9230 D1 Steamforce. E in questa? Dunque, nell’elaborazione del punteggio, per quanto concerne i test eseguiti, è stata considerata la qualità media dei marchi. Inoltre la percentuale dei prodotti che hanno ottenuto il giudizio di ottimo. In merito all’esperienza dei consumatori è stato invece chiesto loro di esprimere il livello di soddisfazione rispetto a quel determinato modello.

Eccoci arrivati alle migliori marche, partiamo dal ferro da stiro (senza caldaia). Per l’assegnazione sono stati valutati i test effettuati su 98 apparecchi tra il mese di luglio del 2021 al medesimo mese del 2023.

Poi, è stato considerato il livello di affidabilità nonché la soddisfazione dei paesi che fanno del gruppo Euroconsumers. Oltre al nostro c’è anche la Francia, il Portogallo, la Spagna e il Belgio. Ebbene, a vincere il titolo ci ha pensato

Per quanto riguarda invece il ferro con caldaia, gli apparecchi valutati in tutto sono stati 79 nel periodo su indicato. Anche in questo caso sono stati presi in considerazione guasti/problemi nonché la soddisfazione di chi lo ha utilizzato. Il titolo di migliore marca è stato vinto da Philips.

Ferro da stiro, aspirapolvere e scope elettriche: migliori marche 2023 per Altroconsumo

Oltre al ferro da stiro, Altroconsumo ha comunicato anche quali sono le migliori marche di aspirapolvere e di scope elettriche. In merito ai primi con filo sono stati presi in considerazione i test sui prodotti eseguiti da luglio 2021 a luglio 2023, il livello di affidabilità e la soddisfazione. In questo caso ha vinto il titolo la marca Miele.

Infine, per quanto riguarda le scope elettriche senza filo, la classifica ha tenuto conto dei risultati dei test di ogni brand su un totale di 255 apparecchi valutati tra luglio 2021 e il medesimo mese 2023. Importante ai fini del risultato è stato anche il livello di affidabilità e l’opinione dei consumatori (sempre di quelli che fanno parte del gruppo Euroconsumers). Per tale categoria, il primo premio è andato a pari merito a Miele e Samsung.

