Febbraio: l’origine dell’anomalia nel calendario, perché ha 28 giorni?

30 giorni ha novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n’è uno, tutti gli altri fan 31. Tutti conosciamo la filastrocca a memoria, metodo infallibile che ci è stato insegnato da piccoli per imparare i giorni dei mesi. Ma ora che siamo grandi, quel febbraio, che ha solo 28 giorni, unico tra tutti i 12 mesi dell’anno, ci incuriosisce particolarmente. Perché questa anomalia?

Febbraio, perché ha 28 giorni?

E’ proprio il caso di dirlo, il calendario gregoriano non è una scienza esatta, e infatti con febbraio c’è da perderci un po’ la testa, tanto è vero che proprio il secondo mese dell’anno annovera anche un’altra particolarità, ovvero quella di diventare di un giorni più lungo negli anni bisestili. Ad ogni modo, perché si è optato per questa soluzione, invece ad esempio di dare un giorno in più ai mesi che ne hanno 30 (due dei quattro)? Per capirci qualcosa di più dobbiamo fare un bel passo indietro nella storia.

Il calendario gregoriano altro non è che la riforma di quello giuliano, a sua volta derivato dagli antichi calendari romani. Dopo una serie di cambiamenti e modifiche, dovute anche al susseguirsi degli imperatori e ai vari omaggi da fare a questi, col tempo si è scoperto che avere un calendario che contasse 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi come quello pre-giuliano, non andava più bene, ed era necessario quindi fare coincidere l’inizio delle stagioni e delle festività sempre allo stesso momento.

In questo nuovo sistema febbraio contava 29 giorni, ma con il cambio di nome dell’ottavo mese, da sextilis ad augustus, in onore dell’imperatore Augusto, le cose cambiarono nuovamente. Luglio, in onore di Giulio Cesare (Iulis) contava infatti 31 giorni, e agosto non poteva essere da meno. Decisero quindi di aggiungere un giorno a quest’ultimo, togliendolo a febbraio, che scese quindi a 28.

