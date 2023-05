Fare soldi con OnlyFans, la domanda shock di una madre al figlio

Come aprire un profilo e quanti soldi posso fare con OnlyFans? Domanda legittima, ma se la pone una madre al figlio quanto meno suscita un po’ di ilarità. Forse perché la madre in questione non conosce di cosa si tratta? Probabile, ma limitiamoci al fatto ,visto che si tratta di una vera conversazione tenutasi tra un ragazzo spagnolo con sua madre.

La conversazione “imbarazzante”

Lui, @zpjta, sul suo profilo TikTok ha pubblicato l’intera conversazione tenutasi con sua madre, e da lì è scoppiata la condivisione virale che ha creato non poca ilarità negli internauti che l’hanno seguita. La conversazione è un misto tra frasi testuali e messaggi audio, tutti in spagnolo, nella quale comunque si evince il contenuto in maniera chiara e incontrovertibile. Lei vuole capire come fare per aprire un profilo su OnlyFans, mentre il figlio rimane incredulo e imbarazzato:

“Vorrei sapere come si apre un profilo su OnlyFans” “Come?” – risponde il figlio, basito. “So che è dove la gente guadagna tanti soldi”. “Mamma, me lo stai chiedendo sul serio?”

Questo è un breve estratto della conversazione, dove si evince chiaramente l’incredulità e l’imbarazzo del figlio. Il video ha ottenuto più di 37.000 like e oltre 700 commenti. Ma com’è finita questa storia? In realtà, continuando a vedere il video, nel quale c’è la conversazione competa tra i due protagonisti, si evince che effettivamente la mammina non aveva ben capito di cosa si trattasse. La sua intenzione era infatti quella di postare le foto dei suoi mobili e di venderli. Il suo obiettivo era di guadagnare dai 30 ai 40 mila dollari, ma il giovane ha poi rotto ogni sua velleità spiegandole cosa davvero è OnlyFans.

Che tipo di piattaforma è?

Stiamo parlando di una piattaforma nella quale è effettivamente possibile postare qualsiasi cosa, quindi in realtà l’idea della signora non era così strampalata. Quando però il figlio le ha mostrato le foto di nudo presenti sulla piattaforma, allora ha capito che non faceva per lei. I due si sono quindi fatti una grassa risata e con loro se la sono fatta i tanti utenti che hanno seguito la storia su TikTok. Ma che tipo di piattaforma è OnlyFans? Come dicevamo, in realtà il sito non nasce come piattaforma esclusivamente per adulti, ma gli ideatori danno infatti la possibilità ai creator di caricare i loro contenuti in completa autonomia.

Possiamo infatti trovare anche video di cucina, di arte in generale o di qualsiasi altro tipo di settore. Qual è quindi il motivo che ha fatto desistere la signora nel crearsi il suo personale account e postare le foto dei suoi mobili da vendere? Innanzitutto, possiamo dire che esistono siti specializzati proprio in questo, dove ad esempio si vendono prodotti usati di qualsiasi tipo. Segnaliamo ad esempio Deesup, piattaforma specializzata proprio nell’usato, in particolare mobili. Il successo di OnlyFans è invece dovuto a tutt’altro, ma a cosa? Forse è il caso di evitare di entrare nel dettaglio, anche perché abbiamo già capito di cosa si tratta. Ma si guadagna davvero?

Fare soldi con OnlyFans, come si fa?

Vuoi fare soldi con OnlyFans vendendo prodotti usati? Poi provarci, ma non ne ricaverai nulla. È questo che sostanzialmente ha scoraggiato la donna, la quale avrebbe aperto il suo profilo non per passione o hobby, ma appunto esclusivamente per guadagnarci. Se invece si vogliono fare davvero un po’ di soldini con la piattaforma, ormai il mercato nel quale si è specializzato è quello per adulti. Aprire un profilo è semplice, basta seguire le indicazioni presenti sulla piattaforma, le quali non differiscono dalle classiche procedure che servono per gli altri social.

Ma quanto si guadagna? In pratica, ogni video riceve dei compensi stabiliti dallo stesso creator, il quale può incrementare le sue entrate scegliendo poi video privati, ai quali possono accedere soltanto coloro che hanno pagato, tramite abbonamento o con un versamento una tantum.

In questi casi si parla anche di guadagni di diverse migliaia di euro e a quanto pare sono ormai tantissimi gli utenti che hanno provato questa strada.