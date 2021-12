Eventi Capodanno 2022 cancellati in Italia, si allunga la lista da Nord a Sud

Si allunga la lista degli eventi di Capodanno cancellati a causa della quarta ondata di covid-19 e l’aumento dei contagi. Ormai sono sempre di più le città che hanno rinunciato ai concerti in piazza per evitare assembramenti.

Dove sono stati cancellati gli eventi di Capodanno 2022 in Italia

Nelle ultime ore anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha affermato che molto probabilmente non ci saranno eventi nella Capitale: “Stiamo riflettendo in queste ore ma l’orientamento è quello di dare priorità alla protezione della salute dei cittadini. Quindi è molto probabile che non ci saranno eventi che comportino assembramenti, perché potrebbe essere imprudente in questa fase”.

Una scelta che sembra condivisa anche da altri sindaci ormai convinti che la scelta giusta sia quella di evitare eventi a rischio, quindi concerti con molte persone. Già cancellato il grande concerto al Circo Massimo di Roma. Nessuna festa in piazza neanche in Campania dopo l’ordinanza del governatore della regione, Vincenzo De Luca, che dal 23 dicembre 2021 e fino all’1 gennaio 2022 impone “Nei luoghi pubblici all’aperto il divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento, è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato”.

Sempre maggiori le città dove risultano feste cancellate

Feste annullate anche in Liguria, così come in Lombardia non ci sarà il concertone a Mantova né a Milano. Nel capoluogo lombardo il sindaco Sala si era già espresso giorni fa sulla necessità di evitare il concerto in Piazza Duomo.

Nessun evento in piazza nella maggior parte delle città del Veneto, da Treviso, passando per Venezia, Padova e Verona, dove nelle ultime ore è giunta la notizia che il Comune ha cancellato l’evento in piazza Bra.

Eventi cancellati all’aperto anche in Trentino, mentre a Rimini si è deciso per un Capodanno diffuso con eventi sparsi in modo da evitare la folla in un solo punto.

