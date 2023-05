Estate con la pelle liscia? Ecco i 5 migliori prodotti economici per depilarsi

L’estate sta arrivando e la voglia di tutti di andare al mare sale sempre di più. Bisogna però scoprirsi ed esporsi agli sguardi altrui per cui è già corsa ai migliori prodotti per depilarsi.

Tale pratica, però, non è nata ai giorni nostri ma affonda le sue radici nell’Antico Egitto. Le donne, infatti, erano solite radersi perché il loro corpo rispettava gli ideali di purezza e di bellezza soltanto se era completamente liscio. Questa consuetudine, però, non riguardava solo il sesso femminile. Anche gli uomini, in particolar modo i sacerdoti, eliminavano i peli residui per rispetto nei confronti delle divinità che adoravano.

Quindi le origini dei prodotti per la depilazione risalirebbero proprio al popolo egizio che utilizzava una miscela appiccicosa, realizzata soprattutto con resine e cera d’api, da applicare sulle pelle per rimuovere i peli.

Ai giorni nostri non serve creare miscele, basta recarsi nei supermercati e scegliere una delle soluzioni proposte.

Veet crema depilatoria sensitive, Bic Flex 3 e Cien ceretta fredda strisce depilatorie

Quali sono dunque le migliori per rapporto qualità-prezzo?

Tra i migliori prodotti per depilarsi da acquistare al supermercato c’è sicuramente la crema depilatoria sensitive Veet. La sua formula è studiata appositamente per le pelli più sensibili perché rimuove con efficacia i peli superflui e lascia la pelle esfoliata e idratata. In più non emana cattivi odori e si applica in modo molto semplice grazie alla spatolina in dotazione.

C’è poi il rasoio usa e getta Bic Flex 3 Comfort che, come si evince dal nome, consta di tre lame mobili per cui è perfetto per una rasatura precisa e morbida. Il manico è molto resistente, l’impugnatura è in gomma e consta inoltre di una striscia lubrificante con vitamina E e aloe vera grazie alla quale ci si potrà radere meglio.

Chiudiamo la prima carrellata dei migliori prodotti per depilarsi con la ceretta Cien fredda strisce depilatorie che si può acquistare nei supermercati Lidl. L’utilizzo è semplice: nella confezione si trovano già delle strisce depilatorie pronte per l’uso che vanno solo applicate. Sono ovviamente tra le più economiche in circolazione.

Migliori prodotti per depilarsi: ecco quali sono

C’è anche il rasoio elettrico Wet&Dry Philips SatinShave AdvancedBrl130/00 tra i migliori prodotti per depilarsi. Consta di una lamina oscillante che segue in modo naturale la pelle e i contorni e poi di rifinitori con punte perlate per proteggere dai graffi. Inoltre è il primo epilatore con impugnatura a forma di S per offrire il massimo controllo e raggiungere ancora meglio qualsiasi parte del corpo con naturalezza.

Infine c’è il Veet Kit Roll-on Scaldacera Elettrico Easy Wax le cui strisce depilatorie rimuovono i peli alla radice. Tale formula, poi, è creata con i fiori di tiarè per cui la pelle sarà più idratata e morbida al tatto. Nella confezione, poi, si trovano anche delle salviette post-depilazione arricchite di olio di argan naturale.

Oramai, ogni estate, scegliere prodotti per depilarsi è diventata una consuetudine alla quale nessuno vuole rinunciare. E ne è lieto Warren Buffet, maggiore azionista della Gilette che dice “vado a letto felice ogni sera consapevole che, mentre io dormo, dei peli stanno crescendo sul viso di miliardi di maschi e sulle gambe di donne in tutto il mondo. È più divertente che contare le pecore”.