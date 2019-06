Esami di maturità 2019, tracce di attualità per la prova di italiano

Ci siamo, gli esami di maturità sono iniziati. Domani la tanto attesa prova di italiano. Tra le più gettonate sicuramente la traccia di attualità. Ma quale sarà l’argomento del momento? Cerchiamo di capirlo insieme.

Esami maturità, la prova di attualità

Le tracce di attualità naturalmente prendono spunto dai fatti attuali del mondo, come appunto il nome stesso indica. Attenzione però a non confondere l’attualità con la banale quotidianità del momento, ci spieghiamo meglio.

Una traccia di attualità deve esprimere certamente una problematica attuale riguardante quindi il mondo odierno, ma allo stesso tempo deve rappresentare qualcosa di universale, ovvero una problematica che dovrà essere affrontata anche nel tempo a venire, e non una questione momentanea.

In quest’ottica rientrano sicuramente tematiche come il bullismo e il cyberbullismo, ma anche l’ambiente e i problemi ad esso connessi con i cambiamenti costanti del territorio e del clima. E’ innegabile infatti che l’impatto culturale di Greta è stato enorme e anche le tracce di attualità per l’esame di italiano di quest’anno potrebbero risentire dell’eco del fenomeno.

Il mondo dei giovani però è sempre più strettamente connesso a quello social, con problematiche infinite che gli girano intorno. La privacy è una di queste, ma anche correlazioni più scientifiche come le interferenze della tecnologia e delle intelligenze artificiali nel mondo di tutti i giorni. Sicuramente comunque il problema della privacy è un problema molto sentito, e potrebbe essere senza dubbio una traccia molto forte di questi esami. Insomma, il consiglio è di documentarsi per bene oggi su questi argomenti, così da avere delle informazioni in più da fare proprie per la traccia di domani. Ricordiamo che l’importante è saper trattare l’argomento con il proprio originale punto di vista e scriverlo con calma in modo da riordinare per bene i pensieri.

Potrebbe interessarti anche Microplastica: ogni settimana l’uomo ne ingerisce 5 grammi senza saperlo

Condividi su