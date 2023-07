Eredità Sinéad O’Connor, giallo sul patrimonio, a chi andrà?

Il 26 luglio se n’è andata Sinéad O’Connor. Nemmeno il tempo di commemorare la cantante, che già si parla della sua eredità. A chi andrà il patrimonio di 4 milioni di sterline? La maggior parte di questa fortuna arriva dalla canzone Nothing Compares 2 U, grande successo del 1990 e ancora oggi uno dei brani più ascoltati tra i nostalgici del pop rock.

4 matrimoni alle spalle

La cantante irlandese ci ha lasciati all’età di 56 anni, dopo una carriera fatta di alti e bassi che ha vissuto il suo periodo d’oro propri agli inizi degli anni 90 grazie al brano sopra citato. Nothing Compares 2 U ha infatti generato negli anni tantissime royalties, cosa che ha fatto lievitare il patrimonio dell’artista che, come abbiamo visto, secondo fonti irlandesi si aggira intorno ai 4 milioni di sterline. L’eredità di Sinéad O’Connor potrebbe dare vita a una vera e propria querelle giudiziaria, in quanto la cantante ha alle spalle 4 matrimoni, e probabilmente tutti gli ex mariti vorranno mettere le mani su questi soldi. C’è inoltre da aggiungere che ci sono anche 4 figli, avuti ognuno dai 4 diversi mariti. Purtroppo, circa 18 mesi fa, uno dei figli, Shane, è morto all’età di 17 anni.

Risulterebbero quindi in totale 7 eredi potenziali (4 mariti e 3 figli), ma bisognerebbe capire come viene regolamentata la questione per gli ex mariti. A conti fatti, soltanto l’ultima unione è al momento poco chiara. Nel 2011 si è sposata a Las Vegas con il terapista Barry Herridge. Si trattò di un matrimonio lampo che durò soltanto 16 giorni. Al momento della morte, però, i due risultavano separati e non divorziati. Insomma, un quadro tutt’altro che chiaro e che darà molto probabilmente vita a una vera e propria battaglia giudiziaria, al fine di mettere le mani sul patrimonio dell’artista.

Eredità Sinéad O’Connor, a chi andrà?

È stata una vita travagliata quella di Sinéad O’Connor, fatta di picchi di notorietà, ma anche di momenti di grande oblio. Ora però la sua eredità fa discutere i media, in quanto la situazione familiare della cantante è abbastanza controversa, visti i molteplici matrimoni alle spalle. probabilmente, per la legge non dovrà nulla ai mariti dai quali si è separata legalmente (da chiarire la situazione relativa all’ultima unione, dove i due risolano solo separati e non divorziati). Resta il fatto che anche gli altri potranno avvalersi di qualche norma, in quanto padri dei figli dell’artista britannica. Insomma, anche se non potranno mettere direttamente le mani sul suo patrimonio, potranno far valere i diritti dei figli e magari lottare per ottenere qualche soldo in più.

Al momento, infatti, pare che la cantante non avesse disposto un testamento, quindi il tutto sarà da decidere secondo quelle che sono le norme giuridiche in materia di eredità. C’è però chi lancia un ulteriore dubbio, e riguarda il patrimonio stesso della musicista irlandese. Secondo il sito Web Celebrity Net Worth, infatti, la reale eredità di Sinéad O’Connor è di sole (si fa per dire) 400 mila sterline. Una somma certamente non misera, ma sicuramente molto minore rispetto alle cifre fin qui riportate. Secondo il sito, infatti, la cantante avrebbe avuto anche delle scelte finanziarie a dir poco sbagliate, cosa che ha fatto precipitare il suo iniziale patrimonio. Quale che sia la sua reale fortuna lasciata, rimane il dubbio su chi potrò beneficiare di tale somma.

